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    • Tolerancia Cero: Más motos secuestradas por incumplimiento a las normativas de tránsito

    En Pergamino está dando muy buenos resultados el Programa Tolerancia Cero en el marco de los controles de tránsito y seguridad vial.

    27 de abril de 2026 - 17:03
    En Pergamino siguen adelante con los operativos y Tolerancia Cero.

    Los operativos Tolerancia Cero para los controles de tránsito en Pergamino continúan desarrollándose en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad vial en las calles, fomentar una conducción responsable y prevenir siniestros viales.

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    Tolerancia Cero en Pergamino

    Durante el último fin de semana, las acciones desplegadas por el área correspondiente arrojaron como resultado la retención de 25 motocicletas, que fueron trasladadas al depósito municipal por diversas infracciones. Entre las faltas detectadas, se registraron maniobras peligrosas como marcha sinuosa y “willy”, circulación con escapes libres que generan contaminación sonora, así como el cruce de semáforos en rojo, en algunos casos protagonizados por grupos de motociclistas.

    Seguridad vial

    Desde la Secretaría de Seguridad destacaron la importancia de estos controles como una herramienta clave para ordenar la convivencia urbana. “Los operativos de tránsito son fundamentales para reducir riesgos en la vía pública. Si bien en ocasiones pueden percibirse como una incomodidad en la dinámica diaria, su implementación responde a objetivos concretos: fortalecer la seguridad vial, prevenir accidentes y garantizar el orden en el espacio público”, señalaron.

    Cumplir con las normativas de tránsito

    En este marco, la Municipalidad de Pergamino sostiene la implementación del programa Tolerancia Cero, una política que tiene como eje central la preservación de la vida y el cuidado de los vecinos. La iniciativa apunta además a consolidar una cultura de respeto por las normas de tránsito y a reforzar los controles sobre conductas de riesgo.

    Asimismo, desde el Municipio recordaron que estas acciones se enmarcan en la normativa vigente, que incluye la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, la Ley Provincial Nº 13.927 y la Ordenanza Municipal Nº 7004/09, la cual prohíbe a las estaciones de servicio expend­er combustible a motociclistas que no utilicen casco reglamentario.

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