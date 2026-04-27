Mundial de Fútbol: Adidas lanzó su línea de camisetas para perros

A 45 días del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, Adidas decidió ir un paso más allá y lanzar una línea inédita: la colección oficial de indumentaria para mascotas.

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Sí, así como suena. Los perros también podrán alentar con la camiseta puesta. Y para Argentina hay buenas noticias: la Selección Argentina forma parte de las cuatro selecciones elegidas para esta propuesta junto a México , Colombia y Japón .

La línea replica el diseño de las camisetas titulares de cada equipo, respetando colores, identidad y detalles. Según explicó la marca, las prendas fueron pensadas “específicamente para aficionados de cuatro patas”, con escudos termosellados y el clásico logo de Adidas, en un formato que apunta a combinar estética y comodidad.

No es solo marketing: hay desarrollo detrás. Las camisetas están confeccionadas para adaptarse a distintos tamaños y garantizar movilidad, algo clave para que la pasión no incomode.

Cuándo se presentará para el Mundial 2026

El lanzamiento oficial será el 1 de mayo y la colección estará disponible en mercados seleccionados de América, Asia y parte de Oceanía, incluyendo América Latina.

Mientras el Mundial 2026 —que comenzará el 11 de junio— empieza a calentar motores, la movida de Adidas suma un nuevo capítulo a la expansión del negocio del fútbol. Esta vez, con un guiño claro a un fenómeno cada vez más visible: las mascotas también son parte de la hinchada.