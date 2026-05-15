La Anónima cancela su proyecto en San Pedro y construirá en San Nicolás

La cadena de supermercados La Anónima inició las obras para la construcción de una nueva sucursal de grandes dimensiones en la ciudad de San Nicolás. El anuncio y comienzo de los trabajos se producen pocos días después de que se confirmara oficialmente que la empresa descartó una inversión similar proyectada para el partido de San Pedro, generando un fuerte impacto en la agenda económica de la región.

La cadena de supermercados La Anónima puso en marcha la construcción de una nueva sucursal en la ciudad de San Nicolás, una inversión estratégica que llega pocos días después de que la empresa desistiera del proyecto que tenía previsto desarrollar en el partido de San Pedro .

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El futuro establecimiento estará ubicado sobre la calle José Hernández, entre Córdoba y Corrientes, en un predio donde ya comenzaron las tareas de movimiento de suelos. Esta primera etapa demandará aproximadamente diez días antes de dar paso a la construcción del edificio.

El nuevo supermercado tendrá una superficie cubierta de 2.500 metros cuadrados, lo que lo convertirá en uno de los emprendimientos comerciales más importantes del año en la ciudad. La compañía prevé que la obra civil quede finalizada entre fines de octubre y principios de noviembre.

Además del impacto económico de la inversión, la llegada de La Anónima significará la creación de 70 empleos directos para la operación de la sucursal, a los que se suman los puestos laborales vinculados a la etapa de construcción.

La empresa avanza con esta iniciativa como parte de su plan nacional de expansión, que también contempla nuevas aperturas en Bell Ville, Neuquén y San Francisco.

Por qué La Anónima canceló su inversión prevista en San Pedro

El inicio de las obras en San Nicolás de los Arroyos se conoció días después de que la empresa confirmara la cancelación del proyecto que evaluaba concretar en San Pedro, una decisión que generó repercusiones en la región.

Con 117 años de trayectoria y 171 sucursales distribuidas en todo el país, La Anónima mantiene una fuerte presencia en el norte bonaerense, con locales en Arrecifes, Colón, Salto y Chacabuco, consolidando ahora a San Nicolás como un punto estratégico dentro de su red comercial.