San Nicolás: Unos 70 trabajadores fueron despedidos en contratista de Ternium Siderar

La delicada situación que atraviesa la actividad industrial en San Nicolás volvió a quedar en evidencia luego de que varios operarios de la firma DAMLUC Servicios y Mantenimientos fueran notificados sobre la finalización de sus contratos laborales.

La incertidumbre volvió a instalarse en el sector industrial de la ciudad de San Nicolás luego de conocerse una serie de despidos en la firma DAMLUC Servicios y Mantenimientos, empresa que presta servicios dentro de la planta de Ternium Siderar. Según trascendió, alrededor de 70 operarios habrían recibido cartas documento notificando la finalización de sus contratos laborales.

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La situación generó fuerte preocupación entre los empleados afectados y sus familias, especialmente en un contexto donde la actividad siderometalúrgica de la región viene mostrando señales de retracción desde hace varios meses.

De acuerdo con la información que comenzó a circular en las últimas horas, la empresa justificó las desvinculaciones bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, mecanismo que contempla despidos por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador o por situaciones de fuerza mayor.

En las comunicaciones enviadas a los trabajadores, DAMLUC habría expuesto una combinación de problemas financieros, caída de la actividad, dificultades para afrontar salarios y un escenario económico complejo que terminó afectando el normal funcionamiento operativo de la firma.

Además, en los documentos también se mencionan conflictos laborales y complicaciones acumuladas durante los últimos meses, factores que habrían impactado directamente en la continuidad de los servicios prestados dentro del esquema industrial relacionado con Ternium Siderar.

Incertidumbre por indemnizaciones y continuidad laboral

Uno de los puntos que más inquietud genera entre los operarios es la falta de precisiones respecto al pago de las indemnizaciones y los plazos previstos para cumplir con esas obligaciones.

Hasta el momento, según pudo saberse, no existirían definiciones concretas sobre cómo se instrumentarán los pagos ni qué sucederá con algunos sectores que todavía mantenían tareas activas dentro de la planta industrial.

La preocupación también se extiende a otras empresas contratistas vinculadas al cordón siderúrgico nicoleño, donde en los últimos tiempos comenzaron a registrarse señales de desaceleración, reducción de tareas y menor demanda de servicios.

Trabajadores del sector sostienen que la caída en los niveles de actividad industrial ya comenzó a sentirse en distintos rubros asociados al mantenimiento, logística y servicios tercerizados que dependen directa o indirectamente del movimiento de las grandes plantas fabriles de la región.

El impacto regional de la caída de actividad

La situación de DAMLUC vuelve a poner el foco sobre el delicado presente que atraviesa la industria en San Nicolás y otras ciudades del corredor productivo bonaerense.

Durante los últimos meses, distintas empresas vinculadas al sector siderúrgico y metalúrgico debieron ajustar esquemas operativos frente a un escenario marcado por menor producción, aumento de costos y retracción económica.

En ese marco, los despidos encendieron nuevas alarmas en una ciudad históricamente ligada a la actividad industrial y donde miles de familias dependen directa o indirectamente del funcionamiento de las grandes acerías y sus empresas proveedoras.

Hasta ahora no se difundieron comunicados oficiales por parte del Ministerio de Trabajo ni anuncios de medidas gremiales vinculadas específicamente a este conflicto. Sin embargo, el tema ya genera preocupación dentro del ámbito laboral nicoleño y suma tensión a un panorama económico que continúa mostrando señales de fragilidad.