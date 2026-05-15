Hospital SADIV San Pedro realizará una charla abierta sobre parto respetado y maternidad

El Hospital Privado SADIV anunció la realización de una charla abierta a la comunidad en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado.

El Hospital Privado SADIV anunció la realización de una charla abierta a la comunidad en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado.

El Hospital Privado SADIV de San Pedro invita a la comunidad a participar de una charla abierta y gratuita sobre parto respetado y maternidad. La propuesta se desarrollará en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado y estará destinada a personas gestantes, familias y toda persona interesada en recibir información y acompañamiento profesional.

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El encuentro tendrá lugar el viernes 22 de mayo a las 18:30 en el auditorio del Hospital SADIV, ubicado en Avenida Sarmiento 2795 de San Nicolás.

Durante la jornada, profesionales de las áreas de obstetricia y neonatología brindarán información sobre el trabajo de parto, las alternativas para el alivio del dolor, la lactancia, el puerperio y el rol del acompañante en el nacimiento.

La actividad tiene como objetivo acercar conocimientos actualizados y respaldados por evidencia científica para que las familias puedan transitar el embarazo y el parto con mayor información y confianza.

Derechos y beneficios del parto respetado

Desde la institución destacaron que la propuesta también busca difundir los derechos que amparan a las personas gestantes y a los recién nacidos, promoviendo prácticas que favorecen una experiencia de nacimiento humanizada.

El parto respetado contempla el derecho a recibir información clara, a decidir sobre distintas intervenciones médicas, a contar con un acompañante y a transitar el proceso en un entorno seguro y contenedor.

En este sentido, los especialistas explicarán la normativa vigente y responderán consultas sobre las distintas etapas del embarazo, el parto y el posparto.

Recorrido por maternidad y sorteo de un curso de preparto

Como parte de la actividad, los asistentes podrán realizar una recorrida guiada por el área de maternidad del Hospital SADIV para conocer las instalaciones y los servicios disponibles.

Además, habrá un espacio abierto para preguntas e intercambio con los profesionales de la institución.

Al finalizar la jornada, se sorteará entre los presentes un cupo para participar del curso de preparto, una herramienta especialmente valorada por las familias que se preparan para la llegada del bebé.

La participación es libre y gratuita, y representa una oportunidad para acceder a información confiable y conocer de cerca el acompañamiento que brinda el Hospital SADIV durante el embarazo y el nacimiento.