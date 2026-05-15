viernes 15 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Hospital SADIV San Pedro realizará una charla abierta sobre parto respetado y maternidad

    El 22 de mayo en el auditorio del hospital de San Pedro habrá charlas con especialistas, recorrida por maternidad y sorteo de un curso de preparto.

    15 de mayo de 2026 - 14:28
    El Hospital Privado SADIV anunció la realización de una charla abierta a la comunidad en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado.

    El Hospital Privado SADIV anunció la realización de una charla abierta a la comunidad en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado.

    Google Ilustrativa
    El Hospital Privado SADIV anunció la realización de una charla abierta a la comunidad en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado.

    El Hospital Privado SADIV anunció la realización de una charla abierta a la comunidad en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado.

    Hospital Privado SADIV

    El Hospital Privado SADIV de San Pedro invita a la comunidad a participar de una charla abierta y gratuita sobre parto respetado y maternidad. La propuesta se desarrollará en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado y estará destinada a personas gestantes, familias y toda persona interesada en recibir información y acompañamiento profesional.

    Lee además
    La cadena de supermercados La Anónima inició las obras para la construcción de una nueva sucursal de grandes dimensiones en la ciudad de San Nicolás. El anuncio y comienzo de los trabajos se producen pocos días después de que se confirmara oficialmente que la empresa descartó una inversión similar proyectada para el partido de San Pedro, generando un fuerte impacto en la agenda económica de la región.

    La Anónima cancela su proyecto en San Pedro y construirá en San Nicolás
    En un paso decisivo para el cuidado del ambiente y la salud pública, Salazar, selló un convenio estratégico con la Cooperativa Tecnorae con el objetivo de establecer un sistema de gestión integral para los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) generados en el partido.

    San Pedro firmó un convenio para reciclar residuos electrónicos y lanzará su primera campaña municipal

    Charla sobre parto respetado en el Hospital SADIV

    El encuentro tendrá lugar el viernes 22 de mayo a las 18:30 en el auditorio del Hospital SADIV, ubicado en Avenida Sarmiento 2795 de San Nicolás.

    Durante la jornada, profesionales de las áreas de obstetricia y neonatología brindarán información sobre el trabajo de parto, las alternativas para el alivio del dolor, la lactancia, el puerperio y el rol del acompañante en el nacimiento.

    La actividad tiene como objetivo acercar conocimientos actualizados y respaldados por evidencia científica para que las familias puedan transitar el embarazo y el parto con mayor información y confianza.

    Derechos y beneficios del parto respetado

    Desde la institución destacaron que la propuesta también busca difundir los derechos que amparan a las personas gestantes y a los recién nacidos, promoviendo prácticas que favorecen una experiencia de nacimiento humanizada.

    El parto respetado contempla el derecho a recibir información clara, a decidir sobre distintas intervenciones médicas, a contar con un acompañante y a transitar el proceso en un entorno seguro y contenedor.

    En este sentido, los especialistas explicarán la normativa vigente y responderán consultas sobre las distintas etapas del embarazo, el parto y el posparto.

    Recorrido por maternidad y sorteo de un curso de preparto

    Como parte de la actividad, los asistentes podrán realizar una recorrida guiada por el área de maternidad del Hospital SADIV para conocer las instalaciones y los servicios disponibles.

    Además, habrá un espacio abierto para preguntas e intercambio con los profesionales de la institución.

    Al finalizar la jornada, se sorteará entre los presentes un cupo para participar del curso de preparto, una herramienta especialmente valorada por las familias que se preparan para la llegada del bebé.

    La participación es libre y gratuita, y representa una oportunidad para acceder a información confiable y conocer de cerca el acompañamiento que brinda el Hospital SADIV durante el embarazo y el nacimiento.

    Temas
    Seguí leyendo

    La Anónima cancela su proyecto en San Pedro y construirá en San Nicolás

    San Pedro firmó un convenio para reciclar residuos electrónicos y lanzará su primera campaña municipal

    De San Pedro a Brasil: El buque Lolita cargará 33 mil toneladas de trigo y partirá desde el puerto

    Semana de la Miel: San Pedro realizará una jornada para difundir la apicultura y promover el consumo

    La Carrera Rotaria de San Pedro recaudó más de $1,1 millones para impulsar el Vacunatorio Móvil

    San Pedro ajusta la zonificación para destrabar la aprobación provincial del uso del suelo

    San Pedro: Nuevos Aires propone crear una Casa del Estudiante para jóvenes de la ciudad

    San Pedro: Silvio Velo inspiró a futuros docentes con una charla sobre inclusión y deporte adaptado

    Operativo de salud sexual en San Pedro: controles, PAP y entrega gratuita de anticonceptivos

    Violencia de género en San Pedro: se registraron 592 denuncias en apenas cuatro meses de 2026

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El presidente de la Sociedad Rural de Baradero, Bruno Violi al hacer referencia a la desaparición de 800 vacas de la zona de isla. La investigación apunta a que fue un robo ejecutado de forma premeditada. Cabe señalar que, al encargado de los animales, no sé lo encontró una vez ocurrido el hecho.

    Baradero: Investigan la desaparición de 800 vacunos y sospechan de un robo planificado en la zona de islas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Piden uso responsable del gas y advierten el riesgo de no denunciar pérdidas

    Piden uso responsable del gas y advierten el riesgo de no denunciar pérdidas
    Retiran radares en rutas nacionales que pasan por la provincia de Buenos Aires: Qué pasará en Pergamino

    Retiran radares en rutas nacionales que pasan por la provincia de Buenos Aires: Qué pasará en Pergamino

    El frío no dará tregua al inicio de la próxima semana.

    Del sol al abrigo en Pergamino: se espera un sábado inestable y la llegada del frío intenso

    Adultos mayores de Villa Ramallo se preparan para los Juegos Bonaerenses 2026.

    Adultos mayores de Villa Ramallo se preparan para representar al distrito en los Juegos Bonaerenses 2026

    La Boyita, un invento argentino con el que las casas rodantes lograban flotar y navegar con un motor fuera de borda. 
    Tendencias

    La Boyita, la casa rodante anfibia argentina que se adelantó a las SUV de China