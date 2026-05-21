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    • Zárate: Defensa Civil capacitó al personal del Colegio San Pablo sobre evacuación y emergencias

    La jornada realizada en Zárate estuvo dirigida a docentes, preceptores y personal escolar para fortalecer la respuesta ante situaciones de riesgo.

    21 de mayo de 2026 - 10:00
    La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Zárate llevó adelante una nueva jornada de capacitación, esta vez destinada al personal del Colegio San Pablo, y enfocada en evacuación como así también planes de emergencia ante situaciones de riesgo.

    La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Zárate llevó adelante una nueva jornada de capacitación, esta vez destinada al personal del Colegio San Pablo, y enfocada en evacuación como así también planes de emergencia ante situaciones de riesgo.

    infozc.com

    La Dirección de Defensa Civil de la Municipalidad de Zárate llevó adelante una nueva capacitación orientada a la prevención y actuación ante emergencias en instituciones educativas. La actividad se realizó en el Colegio San Pablo y contó con la participación de directivos, docentes, preceptores y trabajadores de distintas áreas de la comunidad educativa.

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    Capacitación sobre evacuación y planes de emergencia en Zárate

    La jornada se desarrolló el sábado 16 de mayo y estuvo enfocada en la capacitación integral sobre evacuación de edificios escolares y protocolos de actuación frente a situaciones de emergencia. La propuesta fue organizada por la Dirección de Defensa Civil municipal, que continúa impulsando acciones preventivas en diferentes instituciones de la ciudad.

    En esta oportunidad participaron integrantes de los Equipos de Conducción y Preceptores de los niveles Inicial, Primario y Secundario del Colegio San Pablo, además de personal de administración, maestranza y coordinadores institucionales.

    Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la organización interna ante contingencias, los cuidados preventivos y la importancia de contar con roles claramente definidos para actuar con rapidez y eficacia en caso de emergencia.

    Defensa Civil reforzó la prevención en instituciones educativas

    Uno de los ejes centrales de la capacitación estuvo relacionado con el funcionamiento de las brigadas de emergencia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de respuesta dentro de los establecimientos educativos.

    Los especialistas remarcaron la importancia de contar con protocolos actualizados y de realizar prácticas periódicas que permitan reducir riesgos y mejorar la evacuación ordenada de alumnos y trabajadores ante posibles incidentes.

    La actividad fue encabezada por el director de Defensa Civil, Rodrigo Ibáñez, junto al agente Diego Olivera, quienes además brindaron recomendaciones específicas vinculadas a la prevención y el manejo de situaciones críticas en espacios escolares.

    Desde el área municipal destacaron que este tipo de encuentros buscan generar mayor conciencia sobre la seguridad institucional y fomentar una cultura preventiva dentro de la comunidad educativa.

    Revisaron el Plan de Prevención de Riesgo del Colegio San Pablo

    En el marco de la jornada también se trabajó sobre la revisión y actualización del Plan de Prevención de Riesgo del Colegio San Pablo, teniendo en cuenta las nuevas necesidades y desafíos que presentan los escenarios escolares actuales.

    Las autoridades de Defensa Civil acompañaron a la institución en la elaboración de mejoras orientadas a optimizar la organización interna y garantizar procedimientos más eficientes ante eventuales emergencias.

    La iniciativa forma parte de un programa de trabajo que el Municipio de Zárate viene desarrollando en distintos establecimientos e instituciones de la ciudad, promoviendo capacitaciones y acciones preventivas para fortalecer la seguridad de trabajadores, estudiantes y vecinos.

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