San Pedro: Refuerzan la seguridad y el control sanitario en los viveros

Funcionarios municipales mantuvieron una reunión de trabajo con productores rurales propietarios de viveros de la ciudad con el objetivo de abordar distintas problemáticas que afectan al sector y coordinar mecanismos articulados de prevención, control y acompañamiento institucional.

Funcionarios municipales, representantes del Senasa y productores viveristas de la ciudad de San Pedro mantuvieron una reunión de trabajo para abordar los recientes hechos de inseguridad que afectaron al sector y avanzar en medidas conjuntas destinadas a mejorar la prevención del delito y reforzar los controles sanitarios sobre la producción y comercialización de plantas.

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El encuentro estuvo encabezado por el secretario privado del intendente, Alfredo Carrasco; el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias; el subsecretario de Producción e Industria, Ariel Álvarez; y el secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez. También participaron representantes de la oficina local del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

Durante la reunión, los productores expusieron su preocupación por distintos hechos delictivos denunciados en las últimas semanas, vinculados al robo de plantas y especies vegetales en establecimientos rurales del distrito.

Desde el área de Seguridad informaron que las fuerzas competentes ya trabajan en las investigaciones correspondientes a partir de las denuncias formales presentadas por los damnificados, y ratificaron el compromiso de intensificar las tareas preventivas en las zonas afectadas.

Participación del Senasa para garantizar la trazabilidad del material vegetal

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el fortalecimiento de los mecanismos de trazabilidad y certificación sanitaria del material vegetal producido en los viveros.

Los representantes del Senasa remarcaron la importancia de comercializar únicamente a través de canales formales y habilitados, con la documentación correspondiente que garantice el origen y las condiciones fitosanitarias de las plantas.

Asimismo, se acordó brindar a los viveristas mayores herramientas de información para detectar y denunciar eventuales ofrecimientos de mercadería que no cuente con los requisitos legales y sanitarios exigidos por la normativa vigente.

Apoyo institucional para proteger a los productores rurales

Las autoridades municipales destacaron la rápida articulación entre las áreas de Producción, Seguridad y los organismos fitosanitarios para asistir a los productores afectados y diseñar nuevas estrategias de acompañamiento.

El objetivo es reforzar la protección del sector viverista, una actividad clave para la economía regional, y garantizar condiciones de producción y comercialización seguras y transparentes.

Con este trabajo conjunto, el Municipio de San Pedro busca dar respuesta a una problemática que preocupa a los productores y fortalecer tanto la seguridad rural como el cumplimiento de los estándares sanitarios que exige la actividad.