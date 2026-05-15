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    • Altolaguirre oriunda de San Pedro llega al teatro Gran Rex junto a "Charlie y la fábrica de chocolate"

    La joven de San Pedro de 19 años fue seleccionada entre 1.800 postulantes y será Veruca Salt en el musical del Gran Rex.

    15 de mayo de 2026 - 18:46
    Reyna Altolaguirre, una joven bailarina y cantante sampedrina de 19 años, forma parte del elenco de la gran apuesta de la cartelera teatral de la temporada invernal.&nbsp;

    Reyna Altolaguirre, una joven bailarina y cantante sampedrina de 19 años, forma parte del elenco de la gran apuesta de la cartelera teatral de la temporada invernal. 

    eldiariodesanpedro.com.ar
    Reyna Altolaguirre, una joven bailarina y cantante sampedrina de 19 años, forma parte del elenco de la gran apuesta de la cartelera teatral de la temporada invernal.&nbsp;

    Reyna Altolaguirre, una joven bailarina y cantante sampedrina de 19 años, forma parte del elenco de la gran apuesta de la cartelera teatral de la temporada invernal. 

    eldiariodesanpedro.com.ar

    La artista de la ciudad de San Pedro Reyna Altolaguirre, de 19 años, debutará en el Teatro Gran Rex en el musical “Charlie y la fábrica de chocolate”. Interpretará a Veruca Salt tras un exigente casting entre 1.800 postulantes. La producción la posiciona en uno de los grandes escenarios de la temporada invernal porteña.

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    Reyna Altolaguirre y un salto al Gran Rex tras un exigente casting

    La joven bailarina y cantante sampedrina Reyna Altolaguirre fue seleccionada para integrar el elenco de “Charlie y la fábrica de chocolate”, una de las producciones más esperadas del teatro musical en la Ciudad de Buenos Aires. El estreno será el 4 de junio en el Teatro Gran Rex, con una temporada que se extenderá hasta agosto.

    Veruca Salt y un papel clave en el musical de Roald Dahl

    Altolaguirre interpretará a Veruca Salt, uno de los personajes centrales de la historia creada por Roald Dahl. Su participación se dará dentro del denominado “elenco fucsia”, encargado de abrir las funciones de la temporada. La producción apuesta a una puesta de gran despliegue visual y técnico, con estética inspirada en Broadway.

    De 1.800 postulantes al Gran Rex: el camino de la artista sampedrina

    El proceso de selección fue altamente competitivo: participaron 1.800 aspirantes y solo 40 llegaron a la instancia final del casting. La confirmación le llegó de forma inesperada, cuando recibió en su casa una caja con el “Golden Ticket”, emblema de la historia. La obra contará con múltiples elencos infantiles para cubrir la rotación de funciones.

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