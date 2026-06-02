San Pedro recibe un encuentro nacional de hotelería y proyecta fortalecer el turismo sindical

San Pedro es sede de un Encuentro Nacional de Hotelería que se desarrolla desde hoy y hasta el próximo miércoles 3 inclusive, con una agenda centrada en el análisis del sector turístico, la industria hotelera, los nuevos desarrollos productivos y las oportunidades de inversión regional.

La ciudad de San Pedro comenzó a recibir este lunes a referentes de la actividad hotelera de todo el país en el marco de un Encuentro Nacional de Hotelería que se extenderá hasta el miércoles. La agenda incluye debates sobre turismo, inversiones, desarrollo productivo y nuevas estrategias para potenciar el crecimiento regional.

El evento reúne a representantes del sector turístico y hotelero con el objetivo de intercambiar experiencias y debatir sobre los desafíos que enfrenta la actividad. Durante las jornadas se abordarán temas vinculados a la innovación, el desarrollo de destinos, las oportunidades de inversión y el fortalecimiento de las economías regionales.

La apertura institucional estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, y la directora de Turismo, Marcela Cuñer, quienes destacaron la importancia de que San Pedro sea anfitriona de este tipo de encuentros nacionales.

En paralelo a las actividades del congreso, autoridades locales mantuvieron encuentros con representantes del sector gremial vinculados al turismo social y sindical. Entre ellos se destacó la visita de Pablo Merzi, integrante de la Rueda de Turismo Social Sindical.

Durante su estadía en la ciudad se realizaron recorridas por establecimientos hoteleros y espacios considerados estratégicos para el desarrollo de nuevas propuestas turísticas destinadas a trabajadores y organizaciones sindicales.

Avanzan convenios y nuevos proyectos para San Pedro

Como parte de la agenda institucional, se desarrolló una reunión de trabajo que contó con la participación del intendente municipal, la directora de Turismo y referentes del sector. El encuentro permitió avanzar en futuras acciones conjuntas orientadas a fortalecer la actividad turística local.

Entre los temas abordados se destacó la posibilidad de firmar convenios de cooperación y organizar en los próximos meses un importante encuentro relacionado con el turismo social y sindical. La iniciativa busca generar nuevas oportunidades para el sector, incrementar la llegada de visitantes y promover inversiones que contribuyan al desarrollo económico de San Pedro.