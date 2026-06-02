martes 02 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro recibe un encuentro nacional de hotelería y proyecta fortalecer el turismo sindical

    La ciudad de San Pedro es sede de una reunión nacional del sector hotelero y avanza en acuerdos para impulsar el turismo social y sindical.

    2 de junio de 2026 - 14:30
    San Pedro es sede de un Encuentro Nacional de Hotelería que se desarrolla desde hoy y hasta el próximo miércoles 3 inclusive, con una agenda centrada en el análisis del sector turístico, la industria hotelera, los nuevos desarrollos productivos y las oportunidades de inversión regional.

    San Pedro es sede de un Encuentro Nacional de Hotelería que se desarrolla desde hoy y hasta el próximo miércoles 3 inclusive, con una agenda centrada en el análisis del sector turístico, la industria hotelera, los nuevos desarrollos productivos y las oportunidades de inversión regional.

    notisanpedro.info

    La ciudad de San Pedro comenzó a recibir este lunes a referentes de la actividad hotelera de todo el país en el marco de un Encuentro Nacional de Hotelería que se extenderá hasta el miércoles. La agenda incluye debates sobre turismo, inversiones, desarrollo productivo y nuevas estrategias para potenciar el crecimiento regional.

    Lee además
    Avance de diversos frentes de obra y la implementación de nuevas medidas de seguridad destinadas a fortalecer el sistema público de salud local.

    Hospital Emilio Ruffa de San Pedro: avanzan obras eléctricas y suman 28 cámaras de seguridad
    COOPSER fue anfitriona de la reunión mensual de la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), un encuentro clave que reunió en la ciudad de San Pedro a representantes de distintas distribuidoras bonaerenses para analizar el complejo escenario que atraviesa el sector energético y coordinar acciones conjuntas.

    San Pedro: COOPSER recibió a cooperativas eléctricas bonaerenses en una reunión clave de APEBA

    Encuentro nacional para analizar el futuro de la hotelería

    El evento reúne a representantes del sector turístico y hotelero con el objetivo de intercambiar experiencias y debatir sobre los desafíos que enfrenta la actividad. Durante las jornadas se abordarán temas vinculados a la innovación, el desarrollo de destinos, las oportunidades de inversión y el fortalecimiento de las economías regionales.

    La apertura institucional estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Económico, Luciano Arias, y la directora de Turismo, Marcela Cuñer, quienes destacaron la importancia de que San Pedro sea anfitriona de este tipo de encuentros nacionales.

    Turismo social y sindical, una apuesta para atraer visitantes

    En paralelo a las actividades del congreso, autoridades locales mantuvieron encuentros con representantes del sector gremial vinculados al turismo social y sindical. Entre ellos se destacó la visita de Pablo Merzi, integrante de la Rueda de Turismo Social Sindical.

    Durante su estadía en la ciudad se realizaron recorridas por establecimientos hoteleros y espacios considerados estratégicos para el desarrollo de nuevas propuestas turísticas destinadas a trabajadores y organizaciones sindicales.

    Avanzan convenios y nuevos proyectos para San Pedro

    Como parte de la agenda institucional, se desarrolló una reunión de trabajo que contó con la participación del intendente municipal, la directora de Turismo y referentes del sector. El encuentro permitió avanzar en futuras acciones conjuntas orientadas a fortalecer la actividad turística local.

    Entre los temas abordados se destacó la posibilidad de firmar convenios de cooperación y organizar en los próximos meses un importante encuentro relacionado con el turismo social y sindical. La iniciativa busca generar nuevas oportunidades para el sector, incrementar la llegada de visitantes y promover inversiones que contribuyan al desarrollo económico de San Pedro.

    Temas
    Seguí leyendo

    Hospital Emilio Ruffa de San Pedro: avanzan obras eléctricas y suman 28 cámaras de seguridad

    San Pedro: COOPSER recibió a cooperativas eléctricas bonaerenses en una reunión clave de APEBA

    San Pedro: Cierran preventivamente el puente peatonal del boulevard por daños estructurales

    Controles viales en San Pedro: retuvieron autos por alcoholemia positiva y secuestraron equinos sueltos

    Las escuelas deportivas municipales de San Pedro brillan con títulos y destacadas actuaciones

    Bomberos Voluntarios de San Pedro celebrarán su día con actos y homenajes

    San Pedro: Recuperaron medicamentos robados que habían sido abandonados en plena vía pública

    San Pedro: La Biblioteca Rafael Obligado incorporó nuevos libros tras la Feria del Libro 2026

    San Pedro: Importante donación para el Hospital Emilio Ruffa fortalece el área de Oncología

    San Pedro suma una nueva carrera universitaria pública y gratuita

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Avance de diversos frentes de obra y la implementación de nuevas medidas de seguridad destinadas a fortalecer el sistema público de salud local.

    Hospital Emilio Ruffa de San Pedro: avanzan obras eléctricas y suman 28 cámaras de seguridad

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Provincia: Piden una sesión especial para tratar la situación de Ioma

    Provincia: Piden una sesión especial para tratar la situación de Ioma
    Las rutas que atraviesan el Partido de Pergamino tienen nuevos equipos de radares

    Las rutas que atraviesan el Partido de Pergamino tienen nuevos equipos de radares

    VigIA cuenta con un botón de pánico que activa GPS de máxima precisión cada 15 segundos.
    Tendencias

    VigIA, una app de México usa IA para detectar riesgo de abuso infantil

    Racing avanzó a los cuartos del Torneo 6 Ligas tras eliminar a Gimnasia por penales.

    Racing sostiene la ilusión de Pergamino en el Torneo 6 Ligas

    Pergamino: Habrá baja presión e interrupción temporal en varios barrios por obras en la red de agua potable.

    Pergamino: Habrá baja presión e interrupción temporal en varios barrios por obras en la red de agua potable.