San Pedro: Importante donación para el Hospital Emilio Ruffa fortalece el área de Oncología

El Servicio de Oncología del Hospital Municipal “Dr. Emilio Ruffa” de la ciudad de San Pedro incorporó nuevo equipamiento gracias a una importante donación realizada por la empresa rosarina TECSO. Los elementos permitirán brindar mayor comodidad y mejorar el acompañamiento de los pacientes que atraviesan tratamientos oncológicos.
Nuevos equipamientos para el área de Oncología
La donación incluyó dos sillones para infusión, una cama ortopédica y un televisor de 32 pulgadas, recursos que serán destinados al área de Oncología del centro de salud municipal.
Desde el hospital remarcaron que estos elementos contribuirán a optimizar las condiciones de atención diaria y a generar un entorno más confortable tanto para los pacientes como para sus familiares durante los tratamientos prolongados.
Participación de autoridades y articulación solidaria
La recepción formal del equipamiento contó con la presencia de la secretaria de Salud, Dra. Isabel Carrasco, y de la directora del hospital, Dra. Luciana Artiguez. También participó Estefanía Chiorazzo, quien llevó adelante las gestiones junto a la empresa donante.
Las autoridades destacaron el valor de la articulación entre el sector público y privado para fortalecer el sistema sanitario local y sostuvieron que este tipo de acciones generan un impacto positivo directo en la calidad de atención.
Destacan el compromiso de empresas con la salud pública
Desde el Municipio agradecieron especialmente a la empresa TECSO por el aporte realizado y subrayaron la importancia de la participación comunitaria en iniciativas solidarias vinculadas a la salud pública.
Asimismo, convocaron a instituciones, empresas y vecinos a continuar colaborando con proyectos que permitan seguir incorporando recursos y mejorando los servicios que presta el Hospital Emilio Ruffa a toda la comunidad de San Pedro.