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    • Bomberos Voluntarios de San Pedro celebrarán su día con actos y homenajes

    Realizarán actividades en el Cuartel Central y en Gobernador Castro, San Pedro, para reconocer la labor solidaria y el compromiso de sus integrantes.

    29 de mayo de 2026 - 14:14
    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro dio a conocer el cronograma oficial de actividades por el Día del Bombero Voluntario, que se celebrará el próximo martes 2 de junio con distintos actos conmemorativos en la ciudad y en la localidad de Gobernador Castro.

    La Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro dio a conocer el cronograma oficial de actividades por el Día del Bombero Voluntario, que se celebrará el próximo martes 2 de junio con distintos actos conmemorativos en la ciudad y en la localidad de Gobernador Castro.

    cronicasanpedro.com

    El próximo martes 2 de junio, la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro llevará adelante una serie de actos y actividades conmemorativas por el Día del Bombero Voluntario, una fecha cargada de emoción y reconocimiento para quienes cumplen una tarea esencial al servicio de la comunidad.

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    Actos oficiales por el Día del Bombero Voluntario en San Pedro

    Las actividades comenzarán a las 8:00 de la mañana en el Cuartel Central, ubicado en la esquina de Belgrano y Alvarado, donde se desarrollará el acto protocolar principal con la participación de autoridades, integrantes del cuerpo activo, familiares y vecinos.

    Tras la ceremonia, los presentes compartirán el tradicional chocolate caliente, una costumbre que cada año reúne a la comunidad junto a los bomberos en un clima de cercanía y reconocimiento.

    Desde la institución destacaron la importancia de mantener viva esta fecha tan significativa, que representa el compromiso, la solidaridad y la vocación de servicio que caracteriza a los bomberos voluntarios de todo el país.

    Gobernador Castro también tendrá su homenaje

    Por la tarde, las actividades continuarán en la localidad de Gobernador Castro. Allí, desde las 17:30 horas, se realizará un segundo acto protocolar en el Destacamento N°1, donde participarán integrantes del destacamento local, vecinos y autoridades de la zona.

    La jornada servirá además para fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad, reconociendo el trabajo diario que realizan los servidores públicos en situaciones de emergencia, incendios, accidentes y rescates.

    Los organizadores invitaron especialmente a los vecinos y a los medios de comunicación a acompañar los actos y formar parte de este homenaje a quienes cumplen una tarea fundamental para toda la sociedad.

    El origen del Día del Bombero Voluntario en Argentina

    Cada 2 de junio se celebra en Argentina el Día del Bombero Voluntario en recuerdo de la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, fundado en 1884 en el barrio porteño de La Boca.

    La iniciativa fue impulsada por un grupo de vecinos encabezados por Tomás Liberti bajo el histórico lema “Querer es poder”, frase que con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo del espíritu solidario que caracteriza al sistema de bomberos voluntarios.

    Actualmente, Argentina cuenta con más de 58 mil bomberos voluntarios distribuidos en cientos de cuarteles a lo largo del territorio nacional, desempeñando tareas esenciales de asistencia y emergencia de manera desinteresada.

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