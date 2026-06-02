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    • Este miércoles abre sus puertas AgroActiva 2026 en Armstrong

    Agroactiva, la muestra más grande del agro latinoamericano da inicio a su edición número 32 — Edición Banco Nación — bajo el lema “Una muestra de lo que somos”.

    2 de junio de 2026 - 14:48
    La muestra comenzará este miércoles y se extenderá hasta el próximo sábado en Armstrong, Santa Fe.

    La muestra comenzará este miércoles y se extenderá hasta el próximo sábado en Armstrong, Santa Fe.

    AGROACTIVA

    Desde este miércoles 3 y hasta el sábado 6, Armstrong se convierte en la capital del campo argentino. 250 hectáreas a cielo abierto. Más de 1.100 expositores. 270.000 visitantes esperados de todo el país y el mundo. Una comunidad que ama el campo y que una vez al año se encuentra en este predio del sur de Santa Fe para hacer negocios, aprender, debatir y celebrar lo que la Argentina produce.

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    La edición más ambiciosa de su historia

    Agroactiva 2026 llega con más novedades históricas que cualquier edición anterior. Por primera vez en 32 ediciones la muestra incorpora un espacio exclusivo dedicado a la lechería — con Patio Lechero y remate presencial de Holando Argentino. Por primera vez cuenta con un cuarto pabellón de stands internos. Y por primera vez realiza el HackActiva -el primer hackaton del agro argentino-.

    A todo eso se suma el AgroActiva Arena — 1.400 m2 de conocimiento, innovación y debate — y la distinción Marca País, el reconocimiento más importante que puede recibir un evento argentino.

    Los números

    +1.100 expositores — 100% vendida antes de abrir las puertas

    +270.000 visitantes esperados

    62 hectáreas de estacionamiento

    10 bancos con stand propio — récord histórico

    7 países compradores internacionales en la ronda de negocios.

    45.000 m2 de Agroactiva Ganadera

    24 provincias con su nombre en las calles del predio

    Distinción Marca País

    Sobre Agroactiva 2026

    Según sus organizadores, Agroactiva es la exposición agropecuaria a cielo abierto más grande de Latinoamérica, posicionada entre las tres primeras de su tipo a nivel mundial. Se realiza del 3 al 6 de junio en Armstrong, Santa Fe — intersección de la autopista Rosario-Córdoba y la ruta nacional N°178.

    Invitaciones especiales gratuitas: www.agroactiva.com

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