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    • Controles viales en San Pedro: retuvieron autos por alcoholemia positiva y secuestraron equinos sueltos

    Los operativos en San Pedro permitieron detectar conductores alcoholizados, motos en infracción y animales sueltos en la vía pública.

    1 de junio de 2026 - 09:40
    La Dirección de Tránsito de la Municipalidad intensificó las tareas de control y prevención pública durante el último fin de semana, con un saldo que incluyó la retención de vehículos y el secuestro de animales sueltos que representaban un peligro para la seguridad vial en la región.

    La Dirección de Tránsito de la Municipalidad intensificó las tareas de control y prevención pública durante el último fin de semana, con un saldo que incluyó la retención de vehículos y el secuestro de animales sueltos que representaban un peligro para la seguridad vial en la región.

    notisanpedro.info

    La Dirección de Tránsito municipal intensificó durante el último fin de semana los controles preventivos en distintos puntos del distrito. Como resultado de los operativos, se retuvieron vehículos por alcoholemia positiva, se secuestraron motocicletas por infracciones y se intervino sobre animales sueltos que representaban un riesgo para la circulación en la ciudad de San Pedro.

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    Alcoholemia positiva: cinco vehículos retenidos

    Según informó el director de Tránsito, Armando Caballero, los procedimientos permitieron detectar a cinco conductores que circulaban con niveles de alcohol en sangre superiores a los permitidos por la normativa vigente. Como consecuencia, los automóviles fueron retirados de la vía pública y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

    Desde el área destacaron que este tipo de controles busca reducir los riesgos de siniestros viales y reforzar la seguridad en calles y rutas del distrito, especialmente durante los fines de semana, cuando aumenta la circulación de vehículos.

    Secuestran motocicletas por irregularidades

    En paralelo, los operativos de saturación realizados por personal municipal derivaron en el secuestro de seis motocicletas que presentaban distintas irregularidades vinculadas a la documentación y a las condiciones de seguridad exigidas para circular.

    Entre los casos detectados, dos rodados fueron retenidos por contar con caños de escape deficientes, una infracción que además de generar contaminación sonora afecta la convivencia urbana y vulnera las disposiciones vigentes en materia de tránsito.

    Retienen equinos sueltos para prevenir accidentes

    Otro de los procedimientos destacados tuvo lugar en sectores periféricos y accesos a la localidad, donde se detectó la presencia de animales sueltos sobre la vía pública.

    En ese marco, personal municipal procedió a la retención de cinco equinos que se encontraban sin custodia, una situación que representa un serio peligro para automovilistas, motociclistas y peatones. Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones son fundamentales para prevenir accidentes y garantizar condiciones seguras de circulación en todo el distrito.

    Los controles continuarán desarrollándose en distintos sectores con el objetivo de fortalecer la prevención, mejorar la seguridad vial y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.

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