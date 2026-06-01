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    • San Pedro: Cierran preventivamente el puente peatonal del boulevard por daños estructurales

    La Municipalidad de San Pedro dispuso el cierre temporal de la pasarela tras detectar deterioros en su base.

    1 de junio de 2026 - 13:49
    Cierran preventivamente el puente peatonal por daños en su estructura y personal municipal iniciará las reparaciones

    Cierran preventivamente el puente peatonal por daños en su estructura y personal municipal iniciará las reparaciones

    San Pedro Municipio

    El Municipio de San Pedro informó el cierre preventivo del puente peatonal ubicado sobre el boulevard de la ciudad luego de detectar daños estructurales en los cimientos de la construcción. La medida fue adoptada con el objetivo de preservar la seguridad de peatones y transeúntes mientras se llevan adelante los trabajos de evaluación y reparación correspondientes.

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    Detectaron deterioros en la base del puente peatonal

    Según explicaron desde el Municipio, durante una inspección técnica se constató la existencia de daños en sectores clave de la estructura, especialmente en la zona de apoyo y los cimientos. Ante esta situación, las autoridades decidieron restringir completamente el acceso a la pasarela hasta que se garantice que su utilización no representa ningún riesgo para la comunidad.

    El puente es utilizado diariamente por numerosos vecinos para cruzar de manera segura distintos sectores del boulevard, por lo que la medida tendrá un impacto temporal en la circulación peatonal. No obstante, desde la comuna remarcaron que la prioridad es evitar cualquier eventualidad derivada del deterioro detectado.

    Servicios Públicos comenzará con las tareas de reparación

    Las labores estarán a cargo de trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos, quienes en los próximos días iniciarán una serie de intervenciones destinadas a recuperar la estabilidad de la estructura. Los trabajos incluirán la evaluación detallada de los daños, la reparación de los sectores afectados y la verificación integral de las condiciones de seguridad del puente.

    Fuentes municipales indicaron que las tareas demandarán varios días de trabajo y que, una vez concluidas, se realizarán nuevas inspecciones para confirmar que la pasarela se encuentra en condiciones óptimas para su reapertura.

    Además, no se descarta que durante el proceso puedan surgir nuevas acciones complementarias destinadas a reforzar otros puntos de la estructura y prolongar su vida útil.

    Piden a los vecinos respetar el cierre preventivo

    Desde el Municipio solicitaron expresamente a los vecinos que respeten la señalización colocada en el lugar y eviten utilizar el puente bajo cualquier circunstancia mientras permanezca clausurado. Las autoridades insistieron en que la restricción responde exclusivamente a criterios de prevención y cuidado de las personas.

    Asimismo, señalaron que durante el transcurso de la semana se brindarán actualizaciones sobre el avance de los trabajos y se informará oportunamente cuándo podrá rehabilitarse el paso peatonal.

    La intervención forma parte de las tareas permanentes de mantenimiento de la infraestructura urbana que desarrolla el Municipio, con el objetivo de garantizar espacios públicos seguros y en condiciones adecuadas para todos los ciudadanos.

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