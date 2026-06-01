San Pedro: COOPSER recibió a cooperativas eléctricas bonaerenses en una reunión clave de APEBA

COOPSER fue anfitriona de la reunión mensual de la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), un encuentro clave que reunió en la ciudad de San Pedro a representantes de distintas distribuidoras bonaerenses para analizar el complejo escenario que atraviesa el sector energético y coordinar acciones conjuntas.

La Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Públicos, Asistenciales y Vivienda de San Pedro (COOPSER) fue sede de una nueva reunión mensual de la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), un encuentro que reunió a dirigentes y técnicos del sector para debatir sobre la actualidad energética y los desafíos que enfrentan las entidades cooperativas.

La jornada se desarrolló el jueves 28 de mayo en el salón del Club Náutico San Pedro y contó con la participación de representantes de diversas cooperativas eléctricas bonaerenses. Durante el encuentro se abordaron cuestiones vinculadas al contexto actual del sector energético, especialmente los procesos de desregulación impulsados a nivel nacional y las modificaciones relacionadas con la comercialización y adquisición de energía.

Los asistentes coincidieron en que los cambios normativos y económicos generan incertidumbre en el funcionamiento de las cooperativas, que cumplen un rol fundamental en la prestación de servicios esenciales en numerosas localidades del interior bonaerense.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el análisis del impacto que distintas decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional podrían tener sobre la sustentabilidad económica y operativa de las cooperativas eléctricas.

Los representantes expresaron inquietud por las consecuencias que estas transformaciones podrían generar en la capacidad de las entidades para sostener inversiones, garantizar la calidad del servicio y continuar desarrollando proyectos destinados al crecimiento de las comunidades donde operan.

Además, se evaluó la situación actual de la distribución eléctrica en la provincia y las perspectivas para los próximos meses, en un escenario caracterizado por cambios permanentes y nuevas exigencias regulatorias.

Cooperación y trabajo conjunto para fortalecer el servicio

En representación de COOPSER participaron Pablo Peralta, síndico titular del Consejo de Administración, y Manuel Montesino, integrante del mismo cuerpo, acompañados por profesionales y técnicos de la cooperativa.

Durante la reunión también se compartieron experiencias de gestión, avances operativos y acciones institucionales impulsadas por APEBA ante organismos vinculados al sistema eléctrico y al movimiento cooperativo.

El encuentro permitió reforzar el intercambio entre las entidades participantes y ratificar el compromiso del sector con la defensa del modelo cooperativo, la mejora continua de los servicios públicos y el fortalecimiento de las organizaciones que abastecen de energía a miles de usuarios en toda la provincia de Buenos Aires.