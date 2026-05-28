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    • San Pedro: La Biblioteca Rafael Obligado incorporó nuevos libros tras la Feria del Libro 2026

    La institución de San Pedro puso en circulación novelas, ensayos y literatura infantil adquiridos mediante el programa Libro% de la Conabip

    28 de mayo de 2026 - 19:20
    La Biblioteca Popular Rafael Obligado puso a disposición de sus asociados, a partir de este martes 26 de mayo, el material bibliográfico adquirido recientemente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026.&nbsp;

    La Biblioteca Popular Rafael Obligado puso a disposición de sus asociados, a partir de este martes 26 de mayo, el material bibliográfico adquirido recientemente en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026. 

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    La Biblioteca Popular Rafael Obligado de la ciudad de San Pedro incorporó nuevos títulos adquiridos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026 y ya los puso a disposición de sus asociados. La compra fue posible gracias al programa Libro%, impulsado por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), que permite acceder a material bibliográfico con importantes beneficios para las instituciones.

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    La compra de los nuevos títulos se concretó a través del programa Libro%, una iniciativa impulsada por la Conabip que otorga subsidios especiales para que las bibliotecas populares de todo el país puedan adquirir ejemplares directamente en la feria con descuentos del 50 por ciento.

    Desde la comisión directiva explicaron que esta herramienta resulta fundamental para actualizar el catálogo y acercar a los lectores las últimas novedades editoriales publicadas en Argentina.

    En esta oportunidad, la selección abarca novelas románticas, históricas y policiales, además de ensayos filosóficos, libros sobre desarrollo personal y obras de autores reconocidos del panorama literario actual. También se incorporaron materiales destinados a niños y adolescentes.

    Cómo será el préstamo de las novedades literarias

    Con el objetivo de facilitar el acceso de una mayor cantidad de lectores a los nuevos ejemplares, la biblioteca implementó una modalidad especial de préstamo para estos títulos durante los primeros meses de circulación.

    Los libros podrán retirarse por un plazo máximo de diez días corridos y no tendrán posibilidad de renovación. La medida apunta a agilizar la rotación del material y responder a la demanda existente entre los socios que se encuentran en lista de espera para acceder a determinadas obras.

    Desde la institución destacaron que esta metodología ya se aplicó anteriormente con buenos resultados, permitiendo que las novedades lleguen rápidamente a más vecinos interesados en la lectura.

    Requisitos para asociarse a la biblioteca

    La Biblioteca Popular Rafael Obligado atiende al público de lunes a viernes en el horario corrido de 11.00 a 19.00 en su sede habitual.

    Para utilizar el servicio de préstamo domiciliario es necesario contar con la condición de socio activo. La cuota mensual fue establecida en 5000 pesos y, al momento de asociarse, los interesados deben abonar dos cuotas por adelantado.

    Además, se solicita presentar Documento Nacional de Identidad y un comprobante de servicio que permita acreditar el domicilio actualizado.

    La incorporación permanente de nuevos títulos forma parte de las acciones que la biblioteca desarrolla para fortalecer el acceso a la lectura y sostener su vínculo histórico con la comunidad local.

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