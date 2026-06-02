Se profundiza la crisis de la industria indumentaria y Pergamino lo padece

Las ventas de indumentaria profundizan un ciclo de deterioro que ya lleva dos años completos y Pergamino siente esta realidad. El último relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) expuso que el bimestre marzo-abril cerró con una baja interanual del 7%, confirmando un panorama crítico para el sector. De los últimos 14 bimestres relevados, 13 arrojaron resultados negativos y la cadena acumula seis períodos consecutivos de retroceso.

El informe reveló que el 59% de las empresas sufrió una caída en sus ventas, frente a un 35% que logró aumentos. Aunque se observa una leve mejora respecto del bimestre anterior, la situación continúa siendo adversa. De acuerdo al estudio, el 81% de los empresarios identifica la falta de demanda como su principal problema, muy por encima de factores como el incremento de costos o la ausencia de financiamiento.

Stock acumulado y tensión en la cadena de pagos En un contexto de inflación de costos, la falta de ventas impide actualizar precios. Nueve de cada diez compañías no logra trasladar ni la mitad de los aumentos salariales a sus productos. La mitad directamente no pudo trasladar nada, y apenas un 9% consiguió aplicar más de la mitad de los incrementos.

El resultado de este escenario es un fuerte aumento de la ropa sin vender. El nivel de empresas que declaran stock excesivo saltó del 24% al 52% en apenas un año. Con depósitos llenos y ventas en baja, la cadena de pagos comenzó a mostrar señales de tensión. Los atrasos frecuentes en los cobros crecieron quince puntos porcentuales y alcanzan el 29%.

Impacto en el empleo y expectativas La crisis también golpea al empleo. La mayoría de las firmas reduce su dotación de personal, principalmente a través de renuncias que no son reemplazadas y despidos directos. El 30% de las medidas corresponde a bajas no cubiertas y el 20% a cesantías. Ante este contexto, el sector no encuentra señales de salida rápida. El 54% de los encuestados califica sus expectativas como regulares, mientras que un 34% anticipa un escenario malo o muy malo. Apenas un 13% conserva expectativas positivas, un número que refleja la magnitud del deterioro. Ante este presente económico, la indumentaria queda atrapada en un ciclo de retroceso, con depósitos llenos, ventas mínimas y sin horizonte de recuperación.

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