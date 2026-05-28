San Pedro suma una nueva carrera universitaria pública y gratuita

La tecnicatura tendrá una duración de tres años y dará inicio formal a sus actividades académicas durante agosto, coincidiendo con el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2026.

El municipio de San Pedro firmó un convenio con la Universidad Nacional de San Antonio de Areco para incorporar la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico. La propuesta será pública, gratuita y presencial, y comenzará a dictarse en agosto en las instalaciones del Polo Universitario local.

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El intendente Cecilio Salazar encabezó este miércoles la firma del acuerdo junto a autoridades de la Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSAdA), con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación superior en el distrito.

La nueva carrera se desarrollará en el Polo Universitario ubicado en la intersección de las calles Salta y Arnaldo y estará destinada tanto a vecinos de San Pedro como de localidades cercanas.

Del encuentro participaron también el rector de la universidad, Jerónimo Ainchil; el secretario académico, Walter Bonillo; el secretario de Desarrollo para la Comunidad, Walter Sánchez; y el director de Educación del municipio, Alan Ocampo.

Cómo será la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico

La tecnicatura tendrá una duración de tres años y dará inicio formal a sus actividades académicas durante agosto, coincidiendo con el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2026.

Según explicaron las autoridades universitarias, la formación apunta a brindar herramientas profesionales con rápida salida laboral, en un área de creciente demanda vinculada al acompañamiento de personas en contextos de salud, inclusión y asistencia terapéutica.

Además, quienes cuenten con estudios previos o experiencia acreditable podrán presentar antecedentes para gestionar equivalencias académicas.

Inscripción virtual y clases en el Polo Universitario

Desde el municipio informaron que el proceso de inscripción será completamente virtual y que en los próximos días se dará a conocer el cronograma oficial junto a los requisitos para completar la matriculación.

El director de Educación, Alan Ocampo, destacó “el compromiso de seguir fortaleciendo el Polo Universitario como un espacio de conocimiento y formación superior para toda la comunidad”.

Con esta incorporación, San Pedro continúa ampliando su oferta educativa pública y gratuita, consolidando un esquema de formación universitaria local que busca evitar el desarraigo estudiantil y generar nuevas oportunidades profesionales en la región.