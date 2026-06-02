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    • Hospital Emilio Ruffa de San Pedro: avanzan obras eléctricas y suman 28 cámaras de seguridad

    El municipio de San Pedro supervisó mejoras en la infraestructura del hospital y la instalación de un moderno sistema de monitoreo para reforzar la seguridad.

    2 de junio de 2026 - 09:45
    Avance de diversos frentes de obra y la implementación de nuevas medidas de seguridad destinadas a fortalecer el sistema público de salud local.

    Avance de diversos frentes de obra y la implementación de nuevas medidas de seguridad destinadas a fortalecer el sistema público de salud local.

    San Pedro Municipio
    Avance de diversos frentes de obra y la implementación de nuevas medidas de seguridad destinadas a fortalecer el sistema público de salud local.

    Avance de diversos frentes de obra y la implementación de nuevas medidas de seguridad destinadas a fortalecer el sistema público de salud local.

    San Pedro Municipio

    El Hospital "Dr. Emilio Ruffa" de la ciudad de San Pedro continúa incorporando mejoras en su infraestructura y equipamiento. En una recorrida encabezada por el intendente Cecilio Salazar, autoridades municipales supervisaron el avance de distintas obras de mantenimiento y la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema de videovigilancia destinado a fortalecer la seguridad dentro del establecimiento.

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    COOPSER fue anfitriona de la reunión mensual de la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), un encuentro clave que reunió en la ciudad de San Pedro a representantes de distintas distribuidoras bonaerenses para analizar el complejo escenario que atraviesa el sector energético y coordinar acciones conjuntas.

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    Mejoras en la infraestructura eléctrica del hospital

    Uno de los principales trabajos realizados corresponde a la readecuación integral de la red eléctrica en el sector de cocina. Las tareas incluyeron la renovación del tablero central y el recambio de artefactos eléctricos con el objetivo de optimizar la iluminación y brindar mayores condiciones de seguridad para el personal que diariamente desarrolla tareas en ese espacio.

    Desde la Secretaría de Salud destacaron que estas intervenciones permiten mejorar el funcionamiento general de un área clave para la atención de pacientes y trabajadores del hospital.

    Inversión conjunta para fortalecer los servicios

    Las autoridades informaron que las obras fueron posibles gracias a una inversión compartida entre el Municipio y la Comisión Cooperadora del Hospital Emilio Ruffa. Además, se confirmó que actualmente se realizan tareas de mantenimiento en la sala de médicos y que próximamente se avanzará con la instalación de un nuevo tablero eléctrico destinado específicamente al área de laboratorio.

    Estas acciones forman parte de un programa permanente de mejoras orientado a modernizar la infraestructura hospitalaria y garantizar servicios más eficientes para la comunidad.

    Nuevo sistema de monitoreo con 28 cámaras de seguridad

    En paralelo a las obras edilicias, el hospital incorporó un moderno sistema de seguridad compuesto por 28 cámaras distribuidas en sectores estratégicos del edificio. Los dispositivos son supervisados de manera permanente por el Centro de Monitoreo dependiente de la Secretaría de Seguridad.

    La iniciativa, financiada con recursos municipales, busca reforzar el control interno, prevenir situaciones de riesgo y brindar mayor protección tanto al personal sanitario como a los vecinos que concurren diariamente al nosocomio.

    Durante la recorrida participaron también la secretaria de Salud, Isabel Carrasco; la directora del hospital, Luciana Artigues; el director administrativo, Andrés Fillón; y la presidenta de la Cooperadora, Mirta Borrell. Desde el Ejecutivo local remarcaron que las obras forman parte de una política sostenida de fortalecimiento del sistema público de salud.

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