San Pedro: Recuperaron medicamentos robados que habían sido abandonados en plena vía pública

Personal policial del Destacamento de Río Tala logró el esclarecimiento de un hecho de hurto tras una serie de tareas investigativas que permitieron recuperar elementos que habían sido robados días atrás.

Efectivos policiales recuperaron cajas de medicamentos robadas que habían sido descartadas en la calle de Río Tala, partido de San Pedro , por dos sospechosos. La investigación permitió establecer el origen de los productos y devolverlos a su propietario, un vecino de 57 años que había denunciado el hurto días atrás.

El rápido accionar del personal del Destacamento de Río Tala permitió esclarecer un hecho de hurto que había generado preocupación en la zona luego de la desaparición de una importante cantidad de medicamentos pertenecientes a un vecino del distrito. La intervención policial incluyó tareas investigativas, relevamiento de información y el análisis de distintos elementos que terminaron siendo claves para resolver el caso.

Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, el episodio comenzó cuando efectivos policiales detectaron una situación sospechosa en la vía pública. Dos hombres, al advertir la presencia del móvil policial, descartaron tres cajas con medicamentos y escaparon rápidamente del lugar, dejando abandonada la mercadería.

A partir de ese momento, los uniformados iniciaron distintas averiguaciones para establecer la procedencia de los elementos encontrados. Las tareas permitieron confirmar que los fármacos habían sido robados días antes y que existía una denuncia radicada por la víctima del hecho.

La investigación avanzó rápidamente gracias a la intervención del personal policial, que logró reconstruir parte de lo sucedido y vincular las cajas abandonadas con el robo denunciado previamente por un hombre de 57 años.

Las fuentes indicaron que los medicamentos secuestrados presentaban características coincidentes con los elementos denunciados como sustraídos, lo que facilitó el reconocimiento por parte del damnificado y permitió avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación policial permitió identificar al propietario

Una vez comprobada la titularidad de los productos recuperados, las autoridades procedieron a notificar a la fiscalía local en turno, que tomó intervención inmediata en el caso y dispuso las medidas legales necesarias para continuar con la causa.

Desde la fuerza destacaron la importancia de las tareas investigativas realizadas en las horas posteriores al hallazgo, ya que permitieron no solo esclarecer el origen de la mercadería sino también avanzar en la reconstrucción de los movimientos de los sospechosos involucrados en el hecho.

Si bien por el momento no trascendió la identidad de los hombres que abandonaron las cajas, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.

Intervención de la fiscalía y continuidad de la causa

El caso quedó bajo la órbita de la fiscalía competente, que deberá determinar ahora las responsabilidades penales correspondientes y profundizar las diligencias para intentar identificar a los autores del robo.

Mientras tanto, los medicamentos recuperados serán restituidos a su legítimo propietario, quien había denunciado el hurto días atrás y pudo recuperar parte de los elementos sustraídos gracias al operativo policial desarrollado en Río Tala.

Las autoridades remarcaron además la importancia de denunciar este tipo de hechos de manera inmediata, ya que las actuaciones tempranas suelen resultar determinantes para avanzar con las investigaciones y recuperar los objetos robados.