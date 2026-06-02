Récord histórico: más de 33.000 argentinos viajaron el año pasado a Japón

En 2025 viajaron 33.838 argentinos a Japón , un récord histórico que supera ampliamente los niveles prepandemia. Según Japan National Tourism Organization (JNTO) , en 2024 Japón recibió 19.809 turistas argentinos. Un año después, la cifra escaló a 33.838, superando el registro de 23.805 visitantes de 2019.

El crecimiento interanual supera el 70%, un salto poco habitual para un destino de larga distancia. El fenómeno se da además en un contexto de récord turístico general para Japón, que en 2025 recibió 42,7 millones de visitantes extranjeros, la cifra más alta de su historia.

En 1995 viajaron al país asiático poco más de 4.000 argentinos. Treinta años después, la cifra superó los 33.000. El crecimiento, de más del 740%, no solo refleja una tendencia, sino una transformación profunda en la relación de los argentinos con el destino.

Según Masumi Yamada, directora general de JNTO México, en los últimos años se observó un aumento sostenido en la llegada de turistas provenientes de Argentina, “impulsado por una combinación de factores, como una mayor percepción de valor del destino, el creciente interés por Asia y una afinidad cultural cada vez más profunda con Japón”.

Japón combina hoy una serie de factores que explican por qué el destino se volvió más atractivo. Uno de los principales es económico: la depreciación del yen en los últimos años mejoró el poder de compra de los turistas internacionales y cambió la percepción histórica de Japón como destino caro.

Pero el fenómeno no es únicamente económico. También refleja una conexión cultural que este año encuentra un contexto especial: el 140º aniversario de la inmigración japonesa en la Argentina. La gastronomía, el animé, el diseño, el orden urbano y ciertas formas de vida asociadas a Japón dejaron de percibirse como algo lejano o exótico para integrarse al imaginario cotidiano de muchos argentinos.

David Esteban, CEO de Viajar por Asia, agencia de viajes receptiva japonesa pionera en especializarse en público hispanoparlante, señala que Argentina ya es el tercer mercado más importante para su operación, detrás de España y México, y que la demanda sigue en alza. “Es un público que viaja preparado, con información y con ganas de vivir Japón de manera auténtica”, asegura Esteban. “Hace unos años era un viajero muy específico, fanático del manga o las artes marciales. Hoy es mucho más amplio y diverso”, agrega.

“Ciudades como Tokio, Kioto y Osaka siguen siendo puntos de entrada, pero ya no son el único foco”, explica Keika Furukawa, directora del Centro Cultural de la Embajada del Japón en Argentina. “Hay un interés cada vez mayor por entender la cultura japonesa desde adentro, no solo recorrerla”, sintetiza. (DIB)