Santiago Arangio volvió a dejar a Pergamino entre los mejores en el Mundial de Flat Track

Santiago Arangio continúa escribiendo su historia en la elite del flat track mundial. El motociclista pergaminense logró este sábado un importante avance en la segunda fecha del Campeonato Mundial FIM de Flat Track , disputada en Terenzano , Italia, al clasificarse para la final y finalizar en el noveno puesto.

La actuación representó una clara mejoría respecto del debut de la temporada en Roden, Países Bajos, donde no pudo completar una actuación acorde a sus expectativas ni acceder al repechaje. En esta oportunidad, el piloto del equipo oficial italiano Zaeta mostró una evolución constante durante toda la jornada y consiguió su primer ingreso a una final en la temporada 2026 .

Arangio afronta este año su cuarta participación consecutiva en el Mundial de Flat Track, certamen en el que viene de lograr en 2025 el mejor resultado de su trayectoria al finalizar octavo en el campeonato.

Embed

De menor a mayor en Terenzano

La jornada en Terenzano comenzó con dificultades para el pergaminense. Adaptándose todavía a la nueva moto de Zaeta, una máquina desarrollada específicamente para flat track, los entrenamientos no resultaron sencillos.

“Arrancamos complicados, estaba casi a un segundo de la punta. No parece mucho, pero en este nivel te afecta también desde lo mental”, explicó Arangio en diálogo desde Verona con el programa Fuera de Página de LA OPINION Play y FM 105.1.

En las series clasificatorias fue encontrando progresivamente mejores sensaciones. Tras un sexto y un quinto puesto en los primeros dos heats, logró un cuarto y un tercer lugar en los siguientes, resultados que le permitieron acceder al repechaje.

Allí apareció uno de los momentos clave de la fecha. El pergaminense finalizó segundo y obtuvo uno de los dos lugares disponibles para ingresar a la final. “Necesitábamos entrar a la final, tanto para mí como para el equipo. Hacía falta ese resultado para seguir trabajando y confirmar que estamos en el camino correcto”, destacó.

Santiago Arangio moto 2

Noveno puesto con sabor a crecimiento

La final, que disputaron 12 pilotos, representó un nuevo desafío para el único argentino y sudamericano presente en el Campeonato Mundial. En una pista muy técnica, cruzó la meta en la novena colocación.

“La idea principal era entrar a la final y ya habíamos cumplido un objetivo importante. Después fue una carrera larga y difícil, pude avanzar y terminar noveno. Estar entre los 10 mejores de una final mundialista es algo muy positivo”, valoró.

El resultado cobra mayor relevancia al tratarse de una temporada de adaptación a un nuevo proyecto deportivo. Después de un 2025 compitiendo con una Yamaha, este año se incorporó al equipo oficial Zaeta y debe adaptarse a una moto completamente diferente. “Es una moto que nació exclusivamente para hacer flat track. Tiene características muy distintas a las que estaba acostumbrado y todavía estamos aprendiendo mucho sobre ella”, explicó.

Santiago Arangio

Orgullo de representar a Argentina

A sus 31 años, Arangio continúa siendo una referencia para el motociclismo nacional en una especialidad prácticamente inexistente en Sudamérica. “Junto a el estadounidense Sammy Halbert (campeón del mundo en 2024) somos los únicos representantes de América en el campeonato. Es un orgullo enorme porque este deporte prácticamente no existe en nuestra región y poder venir a competir de igual a igual con los mejores es muy positivo”, señaló.

Además, destacó el potencial del proyecto que integra actualmente. Su compañero en Zaeta, el español Gerard Bailo, marcha segundo en el campeonato tras las dos primeras fechas y es uno de los protagonistas de la lucha por el título. “Las expectativas son grandes porque vemos que la moto tiene potencial para pelear adelante. Ahora tenemos que seguir trabajando para adaptarme y aprovechar todas sus posibilidades”, afirmó.

Live Blog Post Embed - LA OPINION Play | Streaming on Instagram: " #FueraDePágina: de lunes a viernes, de 10 a 12, en LA OPINION PLAY." View this post on Instagram

Podio en el Campeonato Italiano

El buen fin de semana no terminó con la fecha mundialista. Aprovechando que permanecían en Terenzano, Arangio compitió el domingo en la cuarta fecha del Campeonato Italiano de Flat Track, disputada en el mismo circuito.

La experiencia resultó sumamente positiva: logró finalizar tercero y subir al podio en una competencia que reunió a varios de los pilotos que habían corrido la fecha del Mundial el día anterior. “Nos quedamos para seguir sumando kilómetros y entender mejor la moto. Terminar terceros fue muy importante para ganar confianza y seguir fortaleciendo el trabajo con el equipo ”, expresó.

Live Blog Post Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El motociclista local logró su primera final del año en Terenzano, Italia, en la segunda fecha del Campeonato Mundial FIM. Con un valioso noveno puesto, el pergaminense demuestra una notable evolución en su adaptación a la nueva moto del equipo oficial Zaeta, superando los desafíos iniciales de la temporada. Este resultado es un gran paso para Arangio, quien ya el día siguiente subió al podio en el Campeonato Italiano. Su constancia y determinación lo mantienen entre los mejores pilotos del mundo, consolidando su trayectoria en la élite de este apasionante deporte. Leé la nota completa en www.laopinionline.ar" View this post on Instagram

La próxima fecha en Alemania

Luego de las dos primeras fechas (de 10) del Mundial FIM de Flat Track, Arangio se ubica en el 15° puesto del campeonato con 12 puntos. La próxima cita será el 27 de junio en Teterow, Alemania, escenario de la tercera fecha del calendario.

Con el impulso de la mejora mostrada en Italia y el respaldo de un equipo oficial, continúa enfocado en el objetivo que se planteó antes de comenzar el año: superar el octavo puesto final obtenido en 2025 y acercarse a la lucha por los podios. “La idea es mejorar, avanzar y dejar a Pergamino lo más alto posible, como siempre intentamos hacerlo”, resumió Arangio.