San Pedro: Reacondicionan el Anfiteatro del Vía Crucis para un acto homenaje al Covid

La Secretaría de Obras Públicas, puso en marcha la primera etapa de los trabajos de reacondicionamiento en el anfiteatro natural del Vía Crucis, ubicado sobre las barrancas. notisanpedro.info

La Secretaría de Obras Públicas inició la primera etapa de trabajos de puesta en valor en el anfiteatro natural del Vía Crucis, ubicado en las barrancas, con el objetivo de acondicionar el espacio de cara al acto homenaje a las víctimas de la pandemia de Covid que se realizará este viernes en la ciudad de San Pedro.

Trabajos de reacondicionamiento en el anfiteatro del Vía Crucis Las tareas en marcha incluyen el acondicionamiento del terreno y la revisión general de la estructura del anfiteatro, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad para quienes asistan al evento conmemorativo. Desde el área de infraestructura indicaron que se trata de una intervención inicial enfocada en recuperar el estado general del predio.

Preparativos para el homenaje a víctimas del Covid El operativo de mejora se enmarca en la organización del acto de recuerdo que tendrá lugar en el espacio, considerado un punto emblemático por su entorno natural y su valor simbólico para la comunidad. La intención es garantizar que el sitio se encuentre en óptimas condiciones para recibir a vecinos y autoridades.

Plan integral de mejoras en las barrancas sanpedrinas De acuerdo al cronograma oficial, la puesta en valor continuará con nuevas etapas que incluirán la modernización del sistema de iluminación y mejoras en las estaciones del recorrido del Vía Crucis. Estas acciones forman parte de un plan integral orientado a preservar el patrimonio paisajístico, histórico y turístico de las barrancas.

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