lunes 09 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Desde YPF afirmaron que "no tocarán el precio de los combustibles"

    Desde la petrolera de bandera, YPF, descartaron cambios en los precios de las naftas y el gasoil vinculados al conflicto de Medio Oriente.

    9 de marzo de 2026 - 16:21
    YPF descartó aumentos en los combustibles

    El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que no tocarán el precio de los combustibles, a pesar de la escalada en el costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

    Lee además
    Red Mujeres Rurales vuelve a Expoagro 2026 edición YPF Agro con una importante agenda de actividades orientadas a fortalecer redes de trabajo, visibilizar el rol de las mujeres en el sector agropecuario y promover nuevas alianzas para el desarrollo rural.

    San Nicolás: Red Mujeres Rurales presentará su plan estratégico y una agenda clave en Expoagro 2026
    como quedaran los subsidios luego de eliminarse la tarifa social de luz y gas

    Cómo quedarán los subsidios luego de eliminarse la tarifa social de luz y gas

    Combustibles y precios en YPF

    Así lo expresó Marín en un posteo oficial en su cuenta de X: “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.

    @YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, escribió el titular de la compañía.

    Los pasos a seguir

    Según Marín, YPF trabaja “con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” donde podrán “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.

    La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, cerró.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Nicolás: Red Mujeres Rurales presentará su plan estratégico y una agenda clave en Expoagro 2026

    Cómo quedarán los subsidios luego de eliminarse la tarifa social de luz y gas

    Paritarias: la advertencia de la Provincia a los gremios antes de retomar la discusión salarial

    Autos usados: caída de las ventas y señales de alerta en el sector

    Gas: reglamentan el nuevo esquema de subsidios y derogan la Tarifa Social

    La baja del consumo como epicentro: las claves de la crisis del sector confeccionista en Pergamino

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Martinez en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Pergamino

    Javier Martínez y sus definiciones para Pergamino en la apertura del HCD
    El piloto ramallense Tomás Matkovich consiguió un gran resultado en su debut en la modalidad Enduro, al quedarse con la victoria en la primera fecha del Campeonato Brasileiro de Enduro 2026, disputada este fin de semana en Itajaí, ciudad ubicada a unos 650 kilómetros de San Pablo.

    Ramallo: Tomás Matkovich debutó en el Enduro de Brasil con un triunfo y ganó la general en Itajaí

    Las dosis de vacunas antigripales 2026 ya llegaron a San Nicolás, y en las próximas horas, la municipalidad anunciará el cronograma de aplicación por grupos destinatarios en el marco de la campaña de vacunación 2026.

    San Nicolás: Llegaron las vacunas antigripales y esta semana comenzará la campaña de vacunación

    Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

    Seguridad vial y accesibilidad: iniciaron la obras para la bicisenda en avenida Rodríguez Jáuregui

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial

    Rechazan un reclamo contra la desregulación de la VTV y dejan abierta la vía judicial