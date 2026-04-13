San Pedro: Provincia giró más de $79 millones al municipio y crece el debate por la distribución de fondos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó la transferencia de 13.010 millones de pesos correspondientes al Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, recursos que fueron distribuidos entre los 135 distritos bonaerenses conforme a lo establecido en el Presupuesto 2026.

En el caso del municipio de la ciudad de San Pedro , el porcentaje asignado (0,60954%) implica un ingreso estimado de $79.301.154, una cifra que, según fuentes locales, resulta insuficiente frente a los gastos corrientes. Solo el servicio de higiene urbana , por ejemplo, demanda cerca de $300 millones mensuales.

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El giro fue realizado el pasado viernes, según informó el Ministerio de Economía bonaerense, tras una colocación de bonos por 232 mil millones de pesos. Los fondos fueron distribuidos entre los 135 distritos de acuerdo al Coeficiente Único de Distribución (CUD), tal como establece el Presupuesto 2026.

En ese marco, los recursos son de libre disponibilidad, lo que permite a cada municipio destinarlos según sus necesidades. Sin embargo, desde distintas comunas advierten que los montos resultan insuficientes frente al incremento sostenido de los gastos.

Un ejemplo es el caso de San Pedro, que recibiría cerca de 79 millones de pesos, una cifra que queda lejos de cubrir erogaciones básicas como el servicio de higiene urbana, que ronda los 300 millones mensuales.

Cómo se completa el financiamiento a los distritos

Este desembolso representa el 70% del total del fondo previsto para los gobiernos locales. El 30% restante será canalizado a través de programas específicos de distintas áreas provinciales, como Transporte, Infraestructura y Cultura.

Para acceder a esos recursos adicionales, los intendentes deberán firmar convenios de adhesión con los ministerios correspondientes, lo que implica una gestión administrativa extra en un contexto de urgencia financiera.

Reclamos políticos y tensión con Nación por los recursos

La distribución de los fondos volvió a poner en discusión el esquema vigente. Desde sectores de la oposición radical impulsan modificaciones para que el 100% del dinero se reparta directamente mediante el CUD.

El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que el Ejecutivo no se opone a esa posibilidad, aunque aclaró que cualquier cambio debe ser tratado por la Legislatura.

En paralelo, el gobernador Axel Kicillof mantiene su reclamo ante el Gobierno Nacional por fondos adeudados. Según trascendió, intendentes peronistas avanzarán con gestiones ante el Ministerio de Economía de la Nación para exigir la liberación de esos recursos, clave para reforzar la asistencia a los municipios.