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    • San Pedro lanza taller gratuito de gimnasia para adultos mayores en Envión Depetri

    San Pedro pone en marcha un taller gratuito de gimnasia para adultos mayores, con el objetivo de promover salud, movimiento y encuentro social.

    9 de abril de 2026 - 17:56
    Desde este lunes 13 de abril inicia un espacio gratuito de actividad física y encuentro para adultos y adultas mayores en la sede de Envión Depetri.

    Desde este lunes 13 de abril inicia un espacio gratuito de actividad física y encuentro para adultos y adultas mayores en la sede de Envión Depetri.

    eldiariodesanpedro.com.ar

    El Municipio de San Pedro anunció el inicio de un taller gratuito de gimnasia destinado a adultos y adultas mayores, que comenzará el próximo lunes 13 de abril en la sede de Envión Depetri. La propuesta busca fomentar la actividad física, el bienestar integral y la participación comunitaria en un espacio accesible.

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    Actividad física para adultos mayores en San Pedro

    La iniciativa, impulsada por el área de Desarrollo Social, se desarrollará todos los lunes a partir de las 14:00 horas en la sede ubicada en San Martín 2200. El taller había sido reprogramado previamente debido a condiciones climáticas adversas, pero finalmente dará inicio en la fecha confirmada.

    Se trata de un espacio abierto y gratuito, diseñado especialmente para acompañar a los adultos mayores en la incorporación de hábitos saludables, con ejercicios adaptados a sus necesidades y posibilidades físicas.

    Un espacio para el bienestar y la integración social

    Desde la organización destacaron que el taller no solo apunta a mejorar la condición física de los participantes, sino también a generar un ámbito de encuentro, contención y socialización. En este sentido, remarcaron la importancia de promover actividades que fortalezcan los vínculos comunitarios.

    El programa Envión Depetri se consolida así como un punto de referencia barrial, donde vecinos y vecinas pueden acceder a propuestas inclusivas que impactan positivamente en su calidad de vida.

    Promoción de hábitos saludables en la tercera edad

    Este tipo de iniciativas forman parte de una política pública orientada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, incentivando la actividad física regular y el cuidado de la salud en todas sus dimensiones.

    Además, se busca generar conciencia sobre la importancia de mantenerse activos, no solo desde lo físico, sino también desde lo emocional y social, en una etapa clave de la vida donde el acompañamiento comunitario resulta fundamental.

    Con este nuevo taller, el Municipio reafirma su compromiso con la promoción de espacios gratuitos y accesibles, pensados para el bienestar integral de la población adulta mayor.

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