San Pedro lanza taller gratuito de gimnasia para adultos mayores en Envión Depetri

Desde este lunes 13 de abril inicia un espacio gratuito de actividad física y encuentro para adultos y adultas mayores en la sede de Envión Depetri.

El Municipio de San Pedro anunció el inicio de un taller gratuito de gimnasia destinado a adultos y adultas mayores, que comenzará el próximo lunes 13 de abril en la sede de Envión Depetri. La propuesta busca fomentar la actividad física , el bienestar integral y la participación comunitaria en un espacio accesible.

La iniciativa, impulsada por el área de Desarrollo Social, se desarrollará todos los lunes a partir de las 14:00 horas en la sede ubicada en San Martín 2200. El taller había sido reprogramado previamente debido a condiciones climáticas adversas, pero finalmente dará inicio en la fecha confirmada.

Se trata de un espacio abierto y gratuito, diseñado especialmente para acompañar a los adultos mayores en la incorporación de hábitos saludables, con ejercicios adaptados a sus necesidades y posibilidades físicas.

Desde la organización destacaron que el taller no solo apunta a mejorar la condición física de los participantes, sino también a generar un ámbito de encuentro, contención y socialización. En este sentido, remarcaron la importancia de promover actividades que fortalezcan los vínculos comunitarios.

El programa Envión Depetri se consolida así como un punto de referencia barrial, donde vecinos y vecinas pueden acceder a propuestas inclusivas que impactan positivamente en su calidad de vida.

Promoción de hábitos saludables en la tercera edad

Este tipo de iniciativas forman parte de una política pública orientada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, incentivando la actividad física regular y el cuidado de la salud en todas sus dimensiones.

Además, se busca generar conciencia sobre la importancia de mantenerse activos, no solo desde lo físico, sino también desde lo emocional y social, en una etapa clave de la vida donde el acompañamiento comunitario resulta fundamental.

Con este nuevo taller, el Municipio reafirma su compromiso con la promoción de espacios gratuitos y accesibles, pensados para el bienestar integral de la población adulta mayor.