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    • San Pedro denunció el impacto del ajuste en salud y pidió restituir el Programa Remediar

    San Pedro advirtió por faltantes de medicamentos y vacunas, y reclamó al Gobierno Nacional que garantice insumos y políticas sanitarias esenciales.

    11 de abril de 2026 - 10:11
    El Municipio de San Pedro manifestó su rechazo a las medidas aplicadas por el Gobierno Nacional sobre áreas sensibles del sistema sanitario.&nbsp;

    El Municipio de San Pedro manifestó su rechazo a las medidas aplicadas por el Gobierno Nacional sobre áreas sensibles del sistema sanitario. 

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    El Municipio de San Pedro expresó su preocupación por las medidas nacionales que afectan al sistema de salud pública y denunció que el ajuste ya impacta en la comunidad. A través de un comunicado oficial, alertó sobre la interrupción del Programa Remediar, la falta de vacunas y el debilitamiento de políticas sanitarias clave.

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    Impacto del ajuste en medicamentos y vacunas

    Desde la gestión local señalaron que las decisiones del Gobierno Nacional se traducen en consecuencias concretas para la población. Según indicaron, la interrupción del esquema del Programa Remediar y los faltantes de vacunas afectan directamente la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

    En ese sentido, remarcaron que cada insumo que no llega o tratamiento que se interrumpe agrava la situación de los sectores más vulnerables, generando un escenario de creciente preocupación en los centros de salud.

    Mayor presión sobre el sistema de salud pública

    Las autoridades municipales advirtieron que el contexto se vuelve aún más complejo debido al aumento de personas que dependen exclusivamente del sistema público. Esto se debe, según explicaron, a la imposibilidad de muchas familias de sostener coberturas privadas.

    Además, alertaron que esta situación incrementa la demanda sobre hospitales y centros de atención, que ya operan bajo condiciones de alta exigencia, poniendo en riesgo la calidad y la continuidad de las prestaciones.

    Reclamo al Gobierno Nacional por políticas sanitarias

    El Municipio sostuvo que programas como Remediar y la provisión de vacunas no deben regirse por criterios de mercado, sino ser considerados herramientas fundamentales para garantizar el acceso a la salud.

    Por último, exigió al Poder Ejecutivo Nacional la restitución urgente de los programas afectados y el envío de insumos esenciales. “Ajustar en salud es abandonar a la gente”, concluyeron desde la administración local, marcando una fuerte crítica a las medidas vigentes.

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