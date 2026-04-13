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    • Fuerte cruce político en Baradero: denuncian una alianza para "bastardear" la gestión del Hospital Municipal

    El concejal de Baradero Nicolás Moreira apuntó contra sectores del Concejo por priorizar una reunión en el hospital.

    13 de abril de 2026 - 13:48
    El concejal de Fuerza Patria, Nicolás Moreira, hablo acerca de la comisión de Salud que estaba prevista para hoy en el hospital, mientras que concejales del oficialismo decidieron no asistir y acompañar la convocatoria de los jubilados autoconvocados.

    El concejal de Fuerza Patria, Nicolás Moreira, hablo acerca de la comisión de Salud que estaba prevista para hoy en el hospital, mientras que concejales del oficialismo decidieron no asistir y acompañar la convocatoria de los jubilados autoconvocados.

    tiemponoticias.com.ar

    La tensión política volvió a escalar en el ámbito local luego de que el concejal de Fuerza Patria, Nicolás Moreira, denunciara la existencia de una supuesta alianza entre sectores del Concejo Deliberante de la ciudad de Baradero para cuestionar la gestión del Hospital Municipal, en medio de una jornada atravesada por el reclamo de jubilados autoconvocados.

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    Denuncian una alianza política en el Concejo Deliberante

    Durante una entrevista brindada a FM Tiempo, Moreira fue contundente al señalar que “hay una alianza entre Ramos y Daubian, está claro en el Concejo, se ve”, en referencia a lo que considera un accionar coordinado dentro del ámbito legislativo local.

    El edil sostuvo que esta articulación política quedó evidenciada en la convocatoria a una reunión de la comisión de Salud en el Hospital Municipal, prevista para el mismo día en que se desarrollaba una manifestación de jubilados autoconvocados.

    En ese contexto, el concejal explicó que junto a otros representantes decidieron no participar del encuentro en el hospital y, en cambio, acompañar el reclamo social. “Nosotros decidimos venir acá y apoyar a los jubilados”, expresó.

    Prioridades en debate: la comisión de Salud y el reclamo de jubilados

    Moreira aclaró que no cuestiona en sí la realización de reuniones de comisión en el hospital, pero remarcó que el momento elegido no fue el adecuado. “No digo que esté mal que la comisión de Salud vaya y la haga en el hospital, pero hoy la prioridad era esta”, afirmó.

    Según su visión, la presencia de concejales en la movilización respondió a la necesidad de respaldar un reclamo que consideró legítimo, en un contexto social complejo que atraviesa a sectores vulnerables como los jubilados.

    La decisión de dividir agendas entre la actividad institucional y la protesta social dejó al descubierto diferencias internas sobre cuáles deben ser las prioridades políticas en el actual escenario.

    Acusan intentos de desgaste sobre el Hospital Municipal

    El punto más crítico de las declaraciones de Moreira estuvo centrado en la intencionalidad que, según él, hay detrás de la reunión impulsada en el hospital. “Este es un ejemplo claro: por un lado estamos quienes acompañamos un reclamo válido, y por otro esta alianza que se formó para bastardear la gestión del hospital municipal”, disparó.

    El concejal remarcó que está dispuesto a acompañar iniciativas que busquen mejorar el funcionamiento del sistema de salud, pero cuestionó duramente aquellas acciones que, a su entender, apuntan a generar desgaste político. “Si la idea es aportar y buscar soluciones, lo tomo, pero ir a bastardear la gestión del hospital municipal, no me parece”, concluyó.

    El episodio refleja un nuevo capítulo en la creciente disputa política local, donde la gestión del sistema de salud se convierte en eje de confrontación entre distintos espacios del Concejo Deliberante.

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