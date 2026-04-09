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    • San Pedro incorpora patrullaje motorizado y capacita efectivos para reforzar la seguridad

    El Municipio de San Pedro avanza con la implementación de un grupo motorizado policial, con eje en la capacitación y un despliegue en el casco urbano.

    9 de abril de 2026 - 13:35
    El Municipio de San Pedro presentó la incorporación del grupo motorizado policial, una medida que apunta a reforzar la prevención en la ciudad y que se implementará de manera progresiva, con un fuerte eje en la capacitación del personal.

    El Municipio de San Pedro presentó la incorporación del grupo motorizado policial, una medida que apunta a reforzar la prevención en la ciudad y que se implementará de manera progresiva, con un fuerte eje en la capacitación del personal.

    cronicasanpedro.com

    El Municipio de San Pedro puso en marcha un nuevo esquema de patrullaje motorizado con el objetivo de fortalecer la prevención del delito. La iniciativa se implementará de manera progresiva y prioriza la capacitación de los efectivos, en un contexto de recursos limitados y con una estrategia de optimización del equipamiento disponible.

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    Capacitación policial, clave del nuevo sistema

    El secretario de Seguridad, Eduardo Álvarez, remarcó que el eje central del proyecto es la formación de los efectivos. Según explicó, ya comenzaron las tareas de capacitación conjunta entre la división motorizada y la Policía local, entendiendo que el éxito del sistema depende tanto de los vehículos como de quienes los operan.

    En esta primera etapa, se utilizarán motos monotripuladas, aunque el esquema podría evolucionar hacia unidades bitripuladas en función de la incorporación de vehículos de mayor porte y del crecimiento del personal capacitado.

    Cómo funcionará el patrullaje motorizado en San Pedro

    Las motos comenzarán a operar principalmente en el casco céntrico, con un sistema coordinado junto a los patrulleros tradicionales. La comunicación entre las unidades se realizará mediante handies, lo que permitirá una rápida respuesta ante situaciones de riesgo.

    Si bien cada moto será conducida por un solo efectivo, el esquema operativo prevé que trabajen en conjunto, garantizando respaldo entre las unidades. El servicio inicial será de seis horas, con posibilidades de ampliación a medida que se sumen más agentes al sistema.

    Inversión en seguridad y recuperación de recursos

    Álvarez destacó que la incorporación de las motos se da en un contexto económico complejo, lo que obliga a optimizar recursos. En ese sentido, subrayó la recuperación de unidades y la reparación de equipamiento que otros municipios descartan.

    Además, anticipó que podrían sumarse motos de mayor cilindrada en el futuro y confirmó que se trabaja en la puesta en funcionamiento de móviles policiales y en la mejora de destacamentos. Según indicó, el objetivo es contar con la totalidad de los vehículos operativos en las próximas semanas.

    Finalmente, el funcionario aseguró que el Municipio acompaña el trabajo policial con inversión y logística, en una estrategia que busca fortalecer la seguridad a través de la gestión y la planificación.

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