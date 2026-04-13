Día Internacional del Beso: una historia récord y múltiples beneficios para la salud

Aunque suele asociarse al amor de pareja, el beso es un gesto universal que trasciende lo romántico.

Cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso , una jornada que tiene su origen en un hecho tan curioso como impactante: el beso más largo registrado por el Guinness World Records.

La historia se remonta a 2011, cuando en Pattaya, Tailandia, se organizó un concurso con motivo de San Valentín . Allí, parejas casadas debían besarse sin separarse bajo estrictas condiciones. Los primeros ganadores fueron Ekkachai y Laksana Tiranarat, quienes lograron una marca de 46 horas, 24 minutos y 9 segundos.

Lejos de quedar allí, el récord fue superado al año siguiente por otra pareja tailandesa, que alcanzó las 50 horas. Sin embargo, en 2013, Ekkachai y Laksana regresaron a la competencia y recuperaron el título con un beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, una marca que sigue vigente.

Ese 13 de abril quedaron oficialmente en la historia y la fecha comenzó a adoptarse mundialmente como un día para celebrar el beso en todas sus formas.

Mucho más que un gesto romántico

Aunque suele asociarse al amor de pareja, el beso es un gesto universal que trasciende lo romántico. Representa afecto, cercanía, cuidado y conexión entre las personas, ya sea entre familiares, amigos o vínculos cotidianos.

En distintas culturas, besar puede tener significados diversos: saludo, respeto o incluso reconciliación. Pero en todos los casos, se trata de una expresión profundamente humana que fortalece los lazos sociales.

Los beneficios de besar para la salud

Distintas investigaciones, como las difundidas por el Instituto Superior de Ciencias de la Salud, destacan que besar no solo genera bienestar emocional, sino también beneficios físicos concretos:

*Quema de calorías: un beso intenso de tres minutos puede consumir alrededor de 12 calorías.

*Mejora del ánimo: favorece la autoestima y refuerza la sensación de cercanía.

Bienestar emocional: estimula la liberación de oxitocina, la llamada “hormona del amor”.

*Efecto antiestrés: las endorfinas ayudan a reducir la angustia y el desánimo.

Mayor impacto con emoción: cuanto más intenso el vínculo, mayores son los beneficios hormonales.

*Refuerzo del sistema inmunológico: el intercambio de saliva contribuye a generar defensas.

Un símbolo que atraviesa generaciones

El Día Internacional del Beso pone en primer plano un gesto simple pero poderoso. En tiempos donde la virtualidad muchas veces reemplaza el contacto físico, esta fecha invita a revalorizar la importancia del afecto expresado de manera directa.

Porque, más allá de récords y curiosidades, un beso sigue siendo una de las formas más genuinas de comunicar lo que muchas veces no se puede decir con palabras.