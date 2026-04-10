San Pedro: La Casa de la Cultura abre inscripciones para un taller gratuito de ajedrez

La propuesta gratuita invita a niños, adolescentes y adultos a sumarse al ajedrez como herramienta de aprendizaje y recreación.

Con el objetivo de promover el aprendizaje y la recreación a través del juego ciencia , la Casa de la Cultura “Fabián Miranda” de San Pedro anunció la apertura de inscripciones para un nuevo taller de ajedrez gratuito, destinado a niños, adolescentes y adultos de la comunidad , con inicio en los próximos días.

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La Casa de la Cultura “Fabián Miranda” vuelve a poner en marcha una iniciativa orientada a la formación y el desarrollo intelectual de la comunidad. En esta oportunidad, se trata de un taller de ajedrez abierto y gratuito que busca acercar a vecinos de todas las edades a una actividad que combina recreación, estrategia y aprendizaje.

El ajedrez, considerado uno de los juegos más completos para estimular la mente, será el eje de esta propuesta que apunta a fortalecer habilidades cognitivas como la concentración, la memoria, la toma de decisiones y la planificación a futuro.

Desde la institución destacaron que el taller no solo está pensado como un espacio de enseñanza, sino también como un punto de encuentro social donde se fomente la integración entre participantes de distintas edades y niveles de experiencia.

Javier Mosteiro será el coordinador del espacio de formación

El taller estará coordinado por el profesor Javier Mosteiro, quien tendrá a su cargo la enseñanza y el acompañamiento de los participantes durante las distintas clases. Su labor será clave para guiar tanto a quienes se inician en el ajedrez como a quienes ya cuentan con conocimientos previos.

La propuesta busca adaptarse a diferentes niveles, permitiendo que cada alumno pueda avanzar a su propio ritmo. De esta manera, se garantiza un aprendizaje progresivo, accesible y dinámico, con actividades prácticas y ejercicios orientados al desarrollo del pensamiento estratégico.

Desde la organización remarcaron que el objetivo es consolidar un espacio educativo estable dentro de la agenda cultural de San Pedro, potenciando el acceso a actividades formativas gratuitas.

Inscripción abierta: días, horarios y cómo participar del taller

El taller se dictará todos los días jueves en la sede de la Casa de la Cultura “Fabián Miranda”, ubicada en Pellegrini 472, en la ciudad de San Pedro.

En cuanto a los horarios, se informó que las clases para infancias se desarrollarán de 17:30 a 18:30, mientras que el grupo de adolescentes y adultos funcionará de 17:30 a 19:00, permitiendo la participación simultánea de distintos niveles.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y quienes deseen participar pueden obtener más información o anotarse comunicándose vía WhatsApp al 3329 66-5006.

La propuesta se enmarca dentro de las actividades culturales impulsadas en la ciudad, con el objetivo de seguir ampliando la oferta educativa y recreativa para toda la comunidad.