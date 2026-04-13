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    • Juan Manuel García fue segundo en su debut en RMC Grand Nationals

    El pergaminense de 7 años tuvo un estreno destacado en el kartódromo de Sunchales en la categoría Micro Max, consiguiendo su primer podio sobre asfalto.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    13 de abril de 2026 - 14:13
    “Juanma” García celebra su segundo puesto en Sunchales, donde logró su primer podio en asfalto.

    “Juanma” García celebra su segundo puesto en Sunchales, donde logró su primer podio en asfalto.

    MAURO GARCIA

    El joven piloto pergaminense Juan Manuel García volvió a destacarse a nivel nacional al conseguir un sobresaliente segundo puesto en la categoría Micro Max, en el marco de la tercera fecha del campeonato de karting RMC Grand Nationals (Rotax), disputada el fin de semana en el Kartódromo Sudamericano de Sunchales.

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    Con apenas 7 años y en lo que fue su sexta competencia sobre asfalto, “Juanma” García logró subirse por primera vez al podio en esta superficie, en una actuación que superó ampliamente las expectativas en su debut dentro del certamen nacional. La final quedó en manos del cordobés Paulo Bolondi, mientras que el pergaminense arribó segundo a solo 2,5 segundos, completando el podio el santiagueño Gael Sierra.

    Hijo de Mauro García -titular del equipo MG-C Pergamino -bicampeón de la Clase 3 del Turismo Nacional-, “Juanma” continúa dando pasos firmes en su incipiente carrera deportiva, mostrando condiciones que ilusionan.

    Juan Manuel García kart

    De menor a mayor en Sunchales

    El camino hacia este resultado comenzó el sábado, con dos sesiones de entrenamientos en las que ya evidenció su potencial al ubicarse segundo en ambas tandas. Sin embargo, en la clasificación debió conformarse con el quinto puesto debido a una penalización de tres décimas por debutar en la tercera fecha del campeonato.

    Durante las mangas fue de menor a mayor: finalizó sexto en la primera, cuarto en la segunda y nuevamente cuarto en la tercera, lo que le permitió largar la final desde la cuarta posición. En la competencia decisiva, cuando marchaba en el cuarto lugar, un toque entre el segundo y el tercero le abrió la puerta para escalar posiciones. Así, aprovechó la situación para meterse segundo y sostener el lugar hasta la bandera a cuadros.

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    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "El pergaminense Juan Manuel García, de 7 años, logró el segundo puesto en la categoría Micro Max en la tercera fecha del RMC Grand Nationals, disputada en Sunchales. En su sexta carrera sobre asfalto, el joven piloto alcanzó su primer podio en esta superficie, tras una destacada actuación en la final. El resultado se dio en su debut en el certamen nacional, donde compiten pilotos de todo el país, consolidando un prometedor inicio en la categoría. Lee la nota completa en www.laopinionline.ar"
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    “Vinimos para entrenar un poco y nos sorprendió, superó las expectativas. Es su primer podio en asfalto”, expresó Mauro García en diálogo con LA OPINION, destacando además el trabajo del equipo Darder Racing, dirigido por el pergaminense Gustavo Darder.

    Juan Manuel García kart 2

    Un debut que ilusiona

    Cabe señalar que esta fue la primera presentación de “Juanma” en el RMC Grand Nationals, donde compiten pilotos de distintos puntos del país e incluso del exterior, lo que eleva considerablemente el nivel competitivo. En ese contexto, su rendimiento adquiere aún mayor relevancia, teniendo en cuenta que el campeón de la divisional obtiene el derecho a representar a la Argentina en el Mundial.

    En paralelo, García también participa del campeonato de Trenque Lauquen, certamen que se disputa con motores Rotax, donde ya había corrido una fecha en lo que va del año. Su experiencia sobre asfalto comenzó en 2025, temporada en la que disputó cuatro competencias.

    Con un futuro prometedor y próximo a cumplir 8 años en mayo, Juan Manuel García dejó una marca en Sunchales y ya apunta a la cuarta fecha del RMC Grand Nationals, que se disputará del 22 al 24 de mayo en Charata, Chaco.

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