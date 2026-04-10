San Pedro: La Central de Operaciones de Seguridad llevará el nombre del oficial Nelson Lillo

El edificio de la Central de Operaciones Local de la Secretaría de Seguridad de San Pedro fue oficialmente denominado "Oficial Nelson Lillo", en un emotivo acto institucional que rindió homenaje al efectivo policial caído en cumplimiento del deber en enero de 2018.

El edificio de la Central de Operaciones Local de la Secretaría de Seguridad de San Pedro fue oficialmente denominado “Oficial Nelson Lillo” en un acto institucional. La decisión, aprobada por el Concejo Deliberante , homenajea al policía fallecido en 2018 y busca consolidar su legado como símbolo de compromiso y servicio comunitario.

El edificio de la Central de Operaciones Local de la Secretaría de Seguridad de San Pedro pasó a denominarse oficialmente “Oficial Nelson Lillo”, en el marco de un acto emotivo que reunió a autoridades municipales, representantes del Concejo Deliberante y miembros de la fuerza policial.

La medida fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante y formaliza un reconocimiento que busca mantener viva la memoria del efectivo caído en cumplimiento del deber.

La iniciativa fue impulsada mediante un proyecto de ordenanza presentado por los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, del bloque Acuerdo Vecinal.

Los ediles remarcaron que la designación de la sede ubicada en Bartolomé Mitre 1925 no es un gesto simbólico menor, sino una acción orientada a fortalecer la memoria institucional y reconocer a quienes arriesgan su vida en defensa de la comunidad.

El legado del oficial caído en 2018

El oficial Nelson Lillo falleció el 25 de enero de 2018 durante un enfrentamiento armado ocurrido en la intersección de Rivadavia y Oliveira César, cuando intervenía junto a su compañera Laura Lencina para frustrar un robo.

Durante el operativo, uno de los delincuentes abrió fuego e hirió mortalmente al efectivo, quien murió poco después en el hospital local. Su figura es recordada como ejemplo de valentía, entrega y vocación de servicio.

Un reconocimiento dentro de una política de homenaje

La nueva denominación se suma a otros reconocimientos dentro de la Secretaría de Seguridad, como la Sala de Monitoreo que lleva el nombre del “Capitán Post Mortem Juan Gabriel Reyna”.

Con esta decisión, el Centro de Operaciones de Seguridad de San Pedro refuerza su rol como espacio estratégico para la prevención del delito, incorporando además un fuerte componente de memoria institucional y homenaje permanente.