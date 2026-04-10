viernes 10 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: La Central de Operaciones de Seguridad llevará el nombre del oficial Nelson Lillo

    La Central de Operaciones de San Pedro fue bautizada “Oficial Nelson Lillo” en homenaje al policía caído en 2018 en cumplimiento del deber.

    10 de abril de 2026 - 08:22
    El edificio de la Central de Operaciones Local de la Secretaría de Seguridad de San Pedro fue oficialmente denominado Oficial Nelson Lillo, en un emotivo acto institucional que rindió homenaje al efectivo policial caído en cumplimiento del deber en enero de 2018.

    El edificio de la Central de Operaciones Local de la Secretaría de Seguridad de San Pedro fue oficialmente denominado "Oficial Nelson Lillo", en un emotivo acto institucional que rindió homenaje al efectivo policial caído en cumplimiento del deber en enero de 2018.

    notisanpedro.info

    El edificio de la Central de Operaciones Local de la Secretaría de Seguridad de San Pedro fue oficialmente denominado “Oficial Nelson Lillo” en un acto institucional. La decisión, aprobada por el Concejo Deliberante, homenajea al policía fallecido en 2018 y busca consolidar su legado como símbolo de compromiso y servicio comunitario.

    Lee además
    Desde este lunes 13 de abril inicia un espacio gratuito de actividad física y encuentro para adultos y adultas mayores en la sede de Envión Depetri.

    San Pedro lanza taller gratuito de gimnasia para adultos mayores en Envión Depetri
    El Municipio de San Pedro presentó la incorporación del grupo motorizado policial, una medida que apunta a reforzar la prevención en la ciudad y que se implementará de manera progresiva, con un fuerte eje en la capacitación del personal.

    San Pedro incorpora patrullaje motorizado y capacita efectivos para reforzar la seguridad

    Homenaje institucional al oficial Nelson Lillo

    El edificio de la Central de Operaciones Local de la Secretaría de Seguridad de San Pedro pasó a denominarse oficialmente “Oficial Nelson Lillo”, en el marco de un acto emotivo que reunió a autoridades municipales, representantes del Concejo Deliberante y miembros de la fuerza policial.

    La medida fue aprobada por el Honorable Concejo Deliberante y formaliza un reconocimiento que busca mantener viva la memoria del efectivo caído en cumplimiento del deber.

    Un proyecto que busca construir memoria colectiva

    La iniciativa fue impulsada mediante un proyecto de ordenanza presentado por los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Mauro De Rosa, del bloque Acuerdo Vecinal.

    Los ediles remarcaron que la designación de la sede ubicada en Bartolomé Mitre 1925 no es un gesto simbólico menor, sino una acción orientada a fortalecer la memoria institucional y reconocer a quienes arriesgan su vida en defensa de la comunidad.

    El legado del oficial caído en 2018

    El oficial Nelson Lillo falleció el 25 de enero de 2018 durante un enfrentamiento armado ocurrido en la intersección de Rivadavia y Oliveira César, cuando intervenía junto a su compañera Laura Lencina para frustrar un robo.

    Durante el operativo, uno de los delincuentes abrió fuego e hirió mortalmente al efectivo, quien murió poco después en el hospital local. Su figura es recordada como ejemplo de valentía, entrega y vocación de servicio.

    Un reconocimiento dentro de una política de homenaje

    La nueva denominación se suma a otros reconocimientos dentro de la Secretaría de Seguridad, como la Sala de Monitoreo que lleva el nombre del “Capitán Post Mortem Juan Gabriel Reyna”.

    Con esta decisión, el Centro de Operaciones de Seguridad de San Pedro refuerza su rol como espacio estratégico para la prevención del delito, incorporando además un fuerte componente de memoria institucional y homenaje permanente.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro lanza taller gratuito de gimnasia para adultos mayores en Envión Depetri

    San Pedro incorpora patrullaje motorizado y capacita efectivos para reforzar la seguridad

    Paro municipal en San Pedro por atraso salarial: gremios frenan actividades hasta el viernes

    Agenda cultural en San Pedro: talleres gratuitos para todas las edades

    San Pedro: Acuerdo Vecinal exige a Anses datos precisos sobre despidos

    Impulsan en San Pedro la adhesión a la ley de capacitación obligatoria en buen trato infantil

    Escuelas Deportivas Municipales San Pedro 2026: actividades gratuitas, sedes y horarios en todo el partido

    San Pedro: Envión Canaletas lanza taller de streaming para jóvenes con foco en tecnología y creatividad

    San Pedro: Jornada de controles de salud en el CAPS Mateo Sbert, cómo acceder y quiénes pueden asistir

    San Pedro: Bosco y Majdalani ganaron medallas de plata en el Trofeo Princesa Sofía

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los directores del Hospital José María Gomendio, Rubén Millán y Martín Gil Miranda, participaron este jueves de un plenario en el Concejo Deliberante de Ramallo para abordar el funcionamiento del sistema sanitario local.

    Ramallo: Autoridades del Hospital Gomendio expusieron en el Concejo avances y desafíos del sistema sanitario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La adaptación cinematográfica de Hamnet, dirigida por Chloé Zhao, explora la vida íntima de William Shakespeare y Anne Hathaway a partir de la novela de Maggie O’Farrell. video
    Entretenimiento

    Hamnet y El drama, las novedades de la semana en Cinema Pergamino
    La intención del Municipio de llevar los boliches a la costanera no es nueva, como tampoco la idea de zonificar a las confiterías bailables.

    Zárate insiste con mudar los boliches a la costanera y reabre un debate histórico

    Los directores del Hospital José María Gomendio, Rubén Millán y Martín Gil Miranda, participaron este jueves de un plenario en el Concejo Deliberante de Ramallo para abordar el funcionamiento del sistema sanitario local.

    Ramallo: Autoridades del Hospital Gomendio expusieron en el Concejo avances y desafíos del sistema sanitario

    El Museo Héroes de Malvinas, recientemente inaugurado podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00  a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.
    Cultura y espectáculos

    Fin de semana a pleno en Pergamino: circo, cine, teatro y música en vivo

    El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, destacó el impacto de Expoagro en la ciudad y afirmó que la muestra volvió a registrar cifras récord, con más de 260 mil visitantes y un fuerte movimiento económico en distintos sectores.

    Santiago Passaglia: "La inseguridad no es sólo en San Nicolás y depende del sistema provincial"