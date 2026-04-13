Falleció el padre Saturnino Prieto, una vida dedicada a la Iglesia y a la Diócesis de San Nicolás.

Durante su extensa trayectoria en Pergamino, el padre Prieto desempeñó funciones en distintas parroquias, entre ellas San Vicente, Nuestra Señora de la Merced, San Antonio de Padua y Nuestra Señora de Lourdes.

En las últimas horas se conoció el fallecimiento del sacerdote Saturnino Prieto Bermejo, quien murió a los 88 años tras una vida marcada por su entrega al ministerio y a la misión.

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Nacido el 11 de enero de 1938 en España y ordenado sacerdote en 1963, formó parte de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA), lo que lo llevó a América Latina, donde desarrolló gran parte de su vocación pastoral.

Fue en 1966 cuando llegó a Pergamino, ciudad en la que dejaría una huella profunda y duradera a lo largo de más de cinco décadas de servicio religioso.

Durante su extensa trayectoria en la ciudad, el padre Prieto desempeñó funciones en distintas parroquias, entre ellas San Vicente, Nuestra Señora de la Merced, San Antonio de Padua —donde fue párroco durante casi 20 años— y Nuestra Señora de Lourdes. Allí no solo ejerció su tarea litúrgica, sino que también se destacó por su cercanía con los fieles, su acompañamiento espiritual y su compromiso con la formación de comunidades.

Su labor trascendió lo estrictamente religioso: fue guía, consejero y referente para varias generaciones de pergaminenses. Además, su formación en áreas como el Derecho Canónico le permitió colaborar en temas vinculados a la vida matrimonial dentro de la Iglesia.

Durante muchos años fue colaborador de LA OPINION ya que redactaba la columna litúrgica y reflexiva llamada: La Palabra de Dios Vivifica.

Su regreso a España

Tras décadas de misión en América, regresó a su Diócesis de origen en España en 2013, aunque volvió nuevamente a la tarea misionera en Argentina en 2018, reafirmando su vocación de servicio hasta sus últimos años.

La comunidad lo despide con profundo pesar, pero también con gratitud por una vida entregada a la fe, al acompañamiento de las personas y al crecimiento de la Iglesia en Pergamino.