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    • San Pedro: Acuerdo Vecinal exige a Anses datos precisos sobre despidos

    En San Pedro la oposición pidió estadísticas desagregadas sobre bajas laborales desde 2023. Buscan un diagnóstico real del empleo local.

    8 de abril de 2026 - 13:59
    Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández, del bloque Acuerdo Vecinal, presentaron este martes ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro un proyecto de comunicación dirigido a la oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para requerir estadísticas precisas sobre la pérdida de puestos de trabajo en el partido.

    Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández, del bloque Acuerdo Vecinal, presentaron este martes ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro un proyecto de comunicación dirigido a la oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para requerir estadísticas precisas sobre la pérdida de puestos de trabajo en el partido.

    Google-ilustrativa

    El bloque Acuerdo Vecinal presentó un pedido formal en el Concejo Deliberante para que la Anses informe datos detallados sobre despidos en San Pedro. La iniciativa apunta a conocer la magnitud del desempleo y mejorar el diseño de políticas públicas ante la creciente preocupación social.

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    Pedido de informes a Anses por despidos en San Pedro

    Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández impulsaron un proyecto de comunicación dirigido a la oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El objetivo es obtener estadísticas precisas sobre la pérdida de empleos registrados en el distrito.

    Según plantearon, los informes brindados hasta el momento por el Departamento Ejecutivo resultan insuficientes para construir un diagnóstico completo del mercado laboral. En ese sentido, consideran que la Anses cuenta con información clave e irremplazable para dimensionar la problemática.

    Qué datos solicita el bloque Acuerdo Vecinal

    El proyecto apunta a que la UDAI San Pedro, a cargo de César Walter Bologna, informe la cantidad exacta de personas residentes en el partido que fueron dadas de baja en empleos en relación de dependencia entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de marzo de 2026.

    Además, se requiere que los datos estén segmentados por género, franja etaria y sector económico. Para los ediles, este nivel de detalle permitirá analizar con mayor precisión el impacto del desempleo y diseñar respuestas más efectivas.

    Impacto social del desempleo y reclamo de transparencia

    Desde el bloque señalaron que la pérdida de empleo afecta directamente derechos básicos como la alimentación, la vivienda y la salud. Por eso, remarcaron la necesidad de contar con información pública completa, actualizada y desagregada.

    El proyecto, elevado al presidente del HCD, Martín Baraybar, también subraya que disponer de datos objetivos es fundamental para garantizar el control democrático y fortalecer la transparencia en la gestión de políticas de empleo en el municipio.

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