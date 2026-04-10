San Pedro: La Biblioteca Rafael Obligado presenta una variada agenda cultural para el fin de semana

La Biblioteca Popular Rafael Obligado anunció una variada agenda cultural para este fin de semana, que incluye actividades centradas en la salud, la música local y la puesta en valor del patrimonio histórico de San Pedro. Conabip

La Biblioteca Popular Rafael Obligado de la ciudad de San Pedro desplegará este fin de semana una agenda cultural diversa que combina formación, arte y patrimonio. Las actividades comienzan el viernes e incluyen una charla sobre autismo, un ciclo de cantautores locales y una visita guiada por la historia del barrio, con propuestas abiertas a la comunidad.

Agenda cultural en la Biblioteca Rafael Obligado de San Pedro Charla sobre autismo: “Criar, acompañar y entender” en la Biblioteca Rafael Obligado

La programación comenzará este viernes 10 de abril a las 19:30 con una charla orientada a la concientización sobre el autismo. Bajo el título “Criar, acompañar y entender”, la actividad estará a cargo del equipo TEMPLE, con la participación de la licenciada en psicopedagogía Luciana Pereira Corvalán y la doctora Carolina Perroud. El encuentro, de acceso libre y gratuito, buscará brindar herramientas prácticas y un espacio de intercambio para familias y personas vinculadas a diagnósticos del espectro autista, abordando inquietudes frecuentes y promoviendo la comprensión social.

Ciclo solidario de cantautores con artistas locales en la Biblioteca Rafael Obligado El sábado 11 de abril a las 20:30 tendrá lugar un Ciclo Solidario de Cantautores con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento de la institución. En un formato íntimo y acústico, se presentarán los músicos locales Ale Álvarez, Majo Lanús y Rafael Flaiman. La modalidad será “al sobre”, lo que permite a los asistentes colaborar de manera voluntaria con la biblioteca, fortaleciendo así el vínculo entre la cultura local y el sostenimiento de los espacios comunitarios.

Recorrido histórico “Noticias de ayer” y cierre de la agenda cultural del fin de semana El domingo 12 de abril desde las 10:30 se desarrollará el recorrido guiado “Noticias de ayer”, una propuesta que invita a redescubrir la historia del barrio a través de una caminata coordinada por el guía de turismo Zeque Bracco y la bibliotecaria Daniela Borgo. El circuito comenzará y finalizará en la sede de la biblioteca, con un enfoque en el trabajo de la hemeroteca Aníbal de Antón. La actividad, también a la gorra, propone reflexionar sobre la identidad local a partir del archivo de prensa regional y está abierta a todo público.

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