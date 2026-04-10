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    • San Pedro: La Biblioteca Rafael Obligado presenta una variada agenda cultural para el fin de semana

    Charlas, música en vivo y un recorrido histórico integran la agenda de la Biblioteca Rafael Obligado de San Pedro este fin de semana.

    10 de abril de 2026 - 14:30
    La Biblioteca Popular Rafael Obligado anunció una variada agenda cultural para este fin de semana, que incluye actividades centradas en la salud, la música local y la puesta en valor del patrimonio histórico de San Pedro.&nbsp;

    La Biblioteca Popular Rafael Obligado anunció una variada agenda cultural para este fin de semana, que incluye actividades centradas en la salud, la música local y la puesta en valor del patrimonio histórico de San Pedro. 

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    La Biblioteca Popular Rafael Obligado de la ciudad de San Pedro desplegará este fin de semana una agenda cultural diversa que combina formación, arte y patrimonio. Las actividades comienzan el viernes e incluyen una charla sobre autismo, un ciclo de cantautores locales y una visita guiada por la historia del barrio, con propuestas abiertas a la comunidad.

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    Charla sobre autismo: “Criar, acompañar y entender” en la Biblioteca Rafael Obligado

    La programación comenzará este viernes 10 de abril a las 19:30 con una charla orientada a la concientización sobre el autismo. Bajo el título “Criar, acompañar y entender”, la actividad estará a cargo del equipo TEMPLE, con la participación de la licenciada en psicopedagogía Luciana Pereira Corvalán y la doctora Carolina Perroud. El encuentro, de acceso libre y gratuito, buscará brindar herramientas prácticas y un espacio de intercambio para familias y personas vinculadas a diagnósticos del espectro autista, abordando inquietudes frecuentes y promoviendo la comprensión social.

    Ciclo solidario de cantautores con artistas locales en la Biblioteca Rafael Obligado

    El sábado 11 de abril a las 20:30 tendrá lugar un Ciclo Solidario de Cantautores con el objetivo de recaudar fondos para el mantenimiento de la institución. En un formato íntimo y acústico, se presentarán los músicos locales Ale Álvarez, Majo Lanús y Rafael Flaiman. La modalidad será “al sobre”, lo que permite a los asistentes colaborar de manera voluntaria con la biblioteca, fortaleciendo así el vínculo entre la cultura local y el sostenimiento de los espacios comunitarios.

    Recorrido histórico “Noticias de ayer” y cierre de la agenda cultural del fin de semana

    El domingo 12 de abril desde las 10:30 se desarrollará el recorrido guiado “Noticias de ayer”, una propuesta que invita a redescubrir la historia del barrio a través de una caminata coordinada por el guía de turismo Zeque Bracco y la bibliotecaria Daniela Borgo. El circuito comenzará y finalizará en la sede de la biblioteca, con un enfoque en el trabajo de la hemeroteca Aníbal de Antón. La actividad, también a la gorra, propone reflexionar sobre la identidad local a partir del archivo de prensa regional y está abierta a todo público.

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