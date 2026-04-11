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    • Abril Azul en San Pedro: actividades y charlas para concientizar sobre el autismo

    Durante todo abril, se impulsan propuestas en San Pedro para promover la inclusión, el respeto y la empatía hacia personas con TEA y sus familias.

    11 de abril de 2026 - 17:05
    En el marco de “Abril Azul”, mes dedicado a la concientización sobre el autismo, en San Pedro se desarrollan distintas actividades y propuestas para promover la inclusión, la empatía y el respeto hacia las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

    En el marco de “Abril Azul”, mes dedicado a la concientización sobre el autismo, en San Pedro se desarrollan distintas actividades y propuestas para promover la inclusión, la empatía y el respeto hacia las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

    cronicasanpedro.com

    En el marco de “Abril Azul”, mes dedicado a la concientización sobre el autismo, en la ciudad de San Pedro se desarrollan diversas actividades orientadas a promover la inclusión y el respeto. La iniciativa convoca a vecinos, instituciones y profesionales a construir una comunidad más empática y accesible.

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    Cada abril se refuerzan las acciones para visibilizar el Trastorno del Espectro Autista (TEA) como una condición del neurodesarrollo que forma parte de la diversidad humana. La propuesta busca dejar atrás estigmas y fomentar una mirada más comprensiva.

    El pasado 2 de abril se conmemoró el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, una fecha clave para poner en agenda la importancia de garantizar derechos, accesibilidad y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes con TEA.

    Bajo el lema “Construimos inclusión desde el respeto, la empatía y el amor”, se promueve el compromiso colectivo para generar entornos más inclusivos.

    Campaña en San Pedro: cómo participar de la iniciativa

    En este contexto, la agrupación Comunidad San Pedro TEA invitó a toda la comunidad a sumarse a una campaña de visibilización mediante el uso del color azul, símbolo internacional de la causa.

    La propuesta consiste en decorar frentes de viviendas, comercios e instituciones con globos, cintas o luces azules. Además, se alienta a replicar la iniciativa en redes sociales para ampliar su alcance y generar mayor conciencia.

    Desde la organización remarcaron la importancia de avanzar hacia una sociedad basada en el respeto: “El no comprender no nos exime de ser empáticos o amables. La mejor forma de comprender puede surgir a partir de una pregunta”.

    Charla abierta sobre autismo: fecha, lugar y disertantes

    Como parte de las actividades, este viernes 10 de abril a las 19:30 se realizará una charla abierta a la comunidad en la Biblioteca Popular, bajo el título “Criar, acompañar y entender”.

    El encuentro estará a cargo del equipo TEMPLE y contará con la participación de la licenciada en Psicopedagogía Luciana Pereira Corvalán y la doctora Carolina Perroud, quienes brindarán herramientas y compartirán experiencias para acompañar a las familias tras un diagnóstico.

    La actividad será libre y gratuita, y forma parte de un ciclo de encuentros que busca generar espacios de información, contención e intercambio para toda la comunidad.

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