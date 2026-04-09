Paro municipal en San Pedro por atraso salarial: gremios frenan actividades hasta el viernes

Los gremios que nuclean a los trabajadores estatales en San Pedro iniciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado tras confirmarse que el Departamento Ejecutivo local depositará los haberes correspondientes al mes pasado recién el próximo viernes 10 de abril.

Los trabajadores municipales de la ciudad de San Pedro iniciaron un paro total de actividades por tiempo indeterminado tras la demora en el pago de sus salarios . La medida fue definida por los gremios luego de que el Ejecutivo confirmara que los haberes se acreditarán recién el viernes, generando malestar e incertidumbre.

La medida de fuerza fue impulsada por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que resolvieron el cese de actividades hasta que se haga efectivo el pago de los sueldos correspondientes al mes pasado. La decisión se tomó luego de que los empleados constataran la ausencia de los haberes en sus cuentas bancarias durante la jornada del miércoles.

Desde ambas organizaciones gremiales señalaron que la situación impacta de manera directa en la economía de las familias municipales, en un contexto complejo que no admite demoras en el cobro de los ingresos. Además, remarcaron que la medida se mantendrá vigente sin fecha de finalización hasta que se normalice la situación.

Ante el reclamo, el Gobierno municipal encabezado por Cecilio Salazar reconoció dificultades financieras que impidieron cumplir con el pago en tiempo y forma. Según informaron desde el Ejecutivo, los fondos estarán disponibles recién el viernes 10 de abril, cuando se complete el cronograma de acreditación en las cuentas de los trabajadores.

Funcionarios del gabinete mantuvieron contactos con representantes gremiales para explicar el escenario económico que atraviesa el municipio, aunque estas gestiones no lograron desactivar la medida de fuerza.

Servicios afectados y guardias mínimas

El paro impacta en distintas dependencias municipales, donde se verá resentida la atención al público y el normal funcionamiento de los servicios. No obstante, desde los gremios indicaron que se garantizarán guardias mínimas en sectores considerados esenciales.

La continuidad del conflicto dependerá de la efectiva acreditación de los salarios en las cuentas de los trabajadores, en un clima de tensión que vuelve a poner en foco la situación financiera del municipio.