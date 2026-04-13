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    • Santiago Passaglia entregó escrituras a familias de San Nicolás y garantizó seguridad jurídica

    El intendente otorgó 10 escrituras en la Municipalidad, brindando a familias de San Nicolás el título legal de sus viviendas y mayor estabilidad habitacional.

    13 de abril de 2026 - 13:23
    La escrituración es un paso fundamental para las familias, ya que les otorga seguridad jurídica y la tranquilidad de ser propietarios legales de sus hogares. Contar con la escritura no solo respalda la tenencia de la vivienda, sino que también evita posibles conflictos a futuro.

    La escrituración es un paso fundamental para las familias, ya que les otorga seguridad jurídica y la tranquilidad de ser propietarios legales de sus hogares. Contar con la escritura no solo respalda la tenencia de la vivienda, sino que también evita posibles conflictos a futuro.

    zonanortehoy.com

    En un acto cargado de emoción realizado en la Municipalidad de San Nicolás, el intendente Santiago Passaglia entregó diez escrituras a familias de la ciudad, quienes desde ahora cuentan con la titularidad legal de sus viviendas, un paso clave que garantiza seguridad jurídica, estabilidad habitacional y nuevas oportunidades para su desarrollo.

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    Entrega de escrituras: un paso clave para la seguridad jurídica

    La escrituración representa un avance fundamental para las familias beneficiadas, ya que no solo respalda la tenencia de la vivienda, sino que también evita posibles conflictos legales a futuro. Contar con el título de propiedad brinda mayor tranquilidad y permite acceder a herramientas como créditos, planificación de herencias y mejoras en el hogar con respaldo legal.

    Desde el Municipio destacaron que este tipo de políticas públicas son esenciales para fortalecer la regularización dominial, promoviendo mayor estabilidad y consolidando el arraigo de los vecinos en sus barrios.

    Emoción y compromiso en la entrega de viviendas en San Nicolás

    La jornada estuvo marcada por la emoción de las familias que, tras años de espera, lograron concretar el trámite y recibir su escritura. El acto reflejó el impacto directo de estas iniciativas en la calidad de vida de los vecinos, al garantizar derechos y brindar certezas sobre el futuro de sus hogares.

    En ese sentido, el gobierno local reafirmó su compromiso con el acceso a la vivienda y la inclusión social, impulsando acciones que generan igualdad de oportunidades en la comunidad.

    Cómo iniciar el trámite de escrituración en San Nicolás

    El Municipio informó que los vecinos interesados en iniciar el proceso de escrituración pueden hacerlo a través del correo electrónico [email protected], donde recibirán asesoramiento sobre requisitos y pasos a seguir.

    Con esta nueva entrega, la gestión encabezada por Santiago Passaglia continúa avanzando en políticas que apuntan a garantizar la seguridad jurídica, promover el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida de las familias nicoleñas.

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