miércoles 08 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Agenda cultural en San Pedro: talleres gratuitos para todas las edades

    “Animate Vos Valés 2026” ofrece actividades artísticas sin costo en San Pedro y localidades, con talleres de dibujo, danza, música y más para todas las edades.

    8 de abril de 2026 - 18:00
    La Dirección de Cultura puso en marcha el programa de talleres culturales Animate Vos Valés 2026, una iniciativa que despliega una amplia oferta de formación artística y recreativa en diversas sedes de la ciudad cabecera y en todas las localidades del partido.

    La Dirección de Cultura puso en marcha el programa de talleres culturales "Animate Vos Valés 2026", una iniciativa que despliega una amplia oferta de formación artística y recreativa en diversas sedes de la ciudad cabecera y en todas las localidades del partido.

    notisanpedro.info

    La Dirección de Cultura de la ciudad de San Pedro puso en marcha su Agenda cultural con el programa “Animate Vos Valés 2026”, una iniciativa que propone talleres culturales gratuitos en distintos puntos del distrito. Con una amplia variedad de disciplinas, el plan busca promover la participación comunitaria y garantizar el acceso a actividades artísticas en todos los barrios y localidades.

    Lee además
    Los concejales Martín Rivas, Fernando Negrete y Paula Fernández, del bloque Acuerdo Vecinal, presentaron este martes ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de San Pedro un proyecto de comunicación dirigido a la oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para requerir estadísticas precisas sobre la pérdida de puestos de trabajo en el partido.

    San Pedro: Acuerdo Vecinal exige a Anses datos precisos sobre despidos
    El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio de San Pedro adhiera a la Ley Provincial N° 15.348, la cual establece la formación obligatoria en la Promoción del Buen Trato hacia Niñas, Niños y Adolescentes para todos los agentes de la función pública local.

    Impulsan en San Pedro la adhesión a la ley de capacitación obligatoria en buen trato infantil

    Talleres culturales en San Pedro: sedes y actividades disponibles

    En la ciudad cabecera, la oferta se distribuye en múltiples espacios. En la Casona de Turismo (Mitre y Liniers) se dictan talleres de dibujo, pintura, poesía, historieta y narración en distintos días y horarios. Además, el Teatro Siripo suma clases de canto y percusión.

    El Centro Cultural Casella concentra una amplia agenda con propuestas de dibujo, cerámica para todas las edades, diseño y creación, además de pintura para adolescentes. También se destaca la sala El Cuadrilátero con clases de tango tanto para jóvenes como adultos.

    Otros espacios como el CIC, la Comisión de Fomento Villa Igoillo, Radio La Correntada y el taller de mosaiquismo en calle 9 de Julio amplían la propuesta con actividades como zumba, danza inclusiva, folclore, radio y arte decorativo.

    Actividades culturales en localidades: Santa Lucía, Doyle y más

    El programa también llega a las localidades del partido, garantizando una fuerte descentralización. En Santa Lucía se dictan talleres de danzas, teatro, folclore y dibujo en sedes como el CEC, la Casa del Teatro y la biblioteca.

    En Pueblo Doyle, los vecinos pueden acceder a clases de dibujo e ilustración, yoga y danzas urbanas. Mientras tanto, en Gobernador Castro se ofrecen talleres vinculados a la memoria y el folclore.

    La propuesta se extiende además a Vuelta de Obligado, con canto, percusión y danzas tradicionales, y a Río Tala, donde se desarrollan clases de danzas urbanas en el Club Talense.

    Cultura gratuita y acceso en todo el partido de San Pedro

    Con esta iniciativa, el municipio refuerza el acceso a la cultura como herramienta de inclusión y desarrollo social. La diversidad de disciplinas y sedes permite que vecinos de todas las edades encuentren un espacio de formación y expresión artística cerca de sus hogares.

    El programa “Animate Vos Valés 2026” se consolida así como una política cultural clave, con presencia territorial y propuestas pensadas para fortalecer el entramado social a través del arte.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Acuerdo Vecinal exige a Anses datos precisos sobre despidos

    Impulsan en San Pedro la adhesión a la ley de capacitación obligatoria en buen trato infantil

    Escuelas Deportivas Municipales San Pedro 2026: actividades gratuitas, sedes y horarios en todo el partido

    San Pedro: Envión Canaletas lanza taller de streaming para jóvenes con foco en tecnología y creatividad

    San Pedro: Jornada de controles de salud en el CAPS Mateo Sbert, cómo acceder y quiénes pueden asistir

    San Pedro: Bosco y Majdalani ganaron medallas de plata en el Trofeo Princesa Sofía

    Puerto de San Pedro: buque cargará 33.000 toneladas de trigo y una draga espera operar

    Fósiles de San Pedro forman parte de un libro clave sobre gliptodontes a nivel mundial

    San Pedro se proyecta al mundo con su participación en la Misión Comercial MACFRUT 2026 en Italia

    San Pedro: Proponen declarar de Interés Municipal el libro sobre autismo "Un lugar para Amaro"

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza para que el municipio de San Pedro adhiera a la Ley Provincial N° 15.348, la cual establece la formación obligatoria en la Promoción del Buen Trato hacia Niñas, Niños y Adolescentes para todos los agentes de la función pública local.

    Impulsan en San Pedro la adhesión a la ley de capacitación obligatoria en buen trato infantil

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Julia Riera celebra un punto: aportó el triunfo decisivo en el debut de Las Guerreras en Ibagué.

    Julia Riera definió la serie y Paola Suárez debutó ganando

    Por Fernando Bongiovanni
    María Rodríguez (a la izquierda) junto a sus compañeras de podio de la general.

    María Rodríguez segunda en Altas Cumbres y apunta a la Doble Bragado

    Rodrigo Ibarrola es un ramallense que hace poco más de tres años decidió cambiar su vida y apostar por una experiencia en el exterior. Hoy vive en Plonsk, una ciudad ubicada a unos 60 kilómetros de Varsovia, la capital de Polonia.

    De Ramallo a Polonia: la historia de un argentino que logró reinventarse en Europa

    La desaparición del empleado rural Juan Woldryk, del que nada se sabe desde hace poco más de cuatro años, dejó al descubierto una realidad preocupante: numerosos delitos son perpetrados desde las cárceles. El hombre había sido visto por última vez en su lugar de trabajo en un campo de Bolívar el 30 de marzo de 2022. Su desaparición reveló una oscura trama de amenazas y sextorsión urdidas desde la cárcel de San Nicolás.

    San Nicolás: Celulares en las cárceles, el caso Woldryk expone extorsiones desde la UP3

    La Dirección de Cultura puso en marcha el programa de talleres culturales Animate Vos Valés 2026, una iniciativa que despliega una amplia oferta de formación artística y recreativa en diversas sedes de la ciudad cabecera y en todas las localidades del partido.

    Agenda cultural en San Pedro: talleres gratuitos para todas las edades