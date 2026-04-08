Agenda cultural en San Pedro: talleres gratuitos para todas las edades

La Dirección de Cultura puso en marcha el programa de talleres culturales "Animate Vos Valés 2026" , una iniciativa que despliega una amplia oferta de formación artística y recreativa en diversas sedes de la ciudad cabecera y en todas las localidades del partido.

La Dirección de Cultura de la ciudad de San Pedro puso en marcha su Agenda cultural con el programa “Animate Vos Valés 2026”, una iniciativa que propone talleres culturales gratuitos en distintos puntos del distrito. Con una amplia variedad de disciplinas, el plan busca promover la participación comunitaria y garantizar el acceso a actividades artísticas en todos los barrios y localidades.

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En la ciudad cabecera, la oferta se distribuye en múltiples espacios. En la Casona de Turismo (Mitre y Liniers) se dictan talleres de dibujo, pintura, poesía, historieta y narración en distintos días y horarios. Además, el Teatro Siripo suma clases de canto y percusión.

El Centro Cultural Casella concentra una amplia agenda con propuestas de dibujo, cerámica para todas las edades, diseño y creación, además de pintura para adolescentes. También se destaca la sala El Cuadrilátero con clases de tango tanto para jóvenes como adultos.

Otros espacios como el CIC, la Comisión de Fomento Villa Igoillo, Radio La Correntada y el taller de mosaiquismo en calle 9 de Julio amplían la propuesta con actividades como zumba, danza inclusiva, folclore, radio y arte decorativo.

Actividades culturales en localidades: Santa Lucía, Doyle y más

El programa también llega a las localidades del partido, garantizando una fuerte descentralización. En Santa Lucía se dictan talleres de danzas, teatro, folclore y dibujo en sedes como el CEC, la Casa del Teatro y la biblioteca.

En Pueblo Doyle, los vecinos pueden acceder a clases de dibujo e ilustración, yoga y danzas urbanas. Mientras tanto, en Gobernador Castro se ofrecen talleres vinculados a la memoria y el folclore.

La propuesta se extiende además a Vuelta de Obligado, con canto, percusión y danzas tradicionales, y a Río Tala, donde se desarrollan clases de danzas urbanas en el Club Talense.

Cultura gratuita y acceso en todo el partido de San Pedro

Con esta iniciativa, el municipio refuerza el acceso a la cultura como herramienta de inclusión y desarrollo social. La diversidad de disciplinas y sedes permite que vecinos de todas las edades encuentren un espacio de formación y expresión artística cerca de sus hogares.

El programa “Animate Vos Valés 2026” se consolida así como una política cultural clave, con presencia territorial y propuestas pensadas para fortalecer el entramado social a través del arte.