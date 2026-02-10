martes 10 de febrero de 2026
    • San Pedro: Avanza la reparación del paso a nivel en el ingreso norte de la ciudad

    A más de dos meses de iniciadas las tareas comenzaron a colocar el hormigón que forma parte de la última etapa de las mejoras del ingreso a San Pedro.

    10 de febrero de 2026 - 12:50
    Después de varias semanas de incertidumbre en los últimos días se aceleraron los trabajos sobre el paso a nivel del ingreso a la ciudad.

    Después de varias semanas de incertidumbre en los últimos días se aceleraron los trabajos sobre el paso a nivel del ingreso a la ciudad. 

    sanpedroinforma.com.ar

    Tras setenta días de trabajo, las obras sobre el paso a nivel de San Pedro que conecta la Ruta 191 con la calle Mitre entran en su etapa final. La colocación de hormigón y la incorporación de un nuevo paso peatonal marcan avances significativos para mejorar la circulación y seguridad en el acceso principal de la ciudad.

    Autoridades del Comando de Patrulla Rural mantuvieron este lunes por la mañana una reunión en la Sociedad Rural de San Pedro junto a representantes de la entidad y del Foro de Seguridad Rural Argentino, en el marco de la creciente preocupación por los hechos de inseguridad registrados en las últimas semanas en la región.

    Seguridad rural en San Pedro: Comando de Patrulla se reúne con Sociedad Rural
    El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, mediante la Subsecretaría de Energía, lanzó la licitación para la obra de alta tensión en el partido de San Pedro que promete transformar la matriz productiva regional.

    San Pedro: Provincia lanzó licitación por $28.000 millones para obra energética

    Progreso de la obra: hormigón y encofrado en marcha

    En los últimos días, las tareas sobre el paso a nivel se aceleraron con la colocación de hormigón en la arteria principal. Además, se preparó el encofrado necesario para la sección restante del pavimento. Este avance permite proyectar la culminación de la obra en los próximos días, cumpliendo con los tiempos estimados pese a los retrasos iniciales.

    Mejoras en infraestructura y seguridad peatonal

    Entre las mejoras implementadas se destaca la incorporación de un paso peatonal adicional, que hasta ahora solo existía de un lado. Asimismo, se retiró la histórica garita del guardabarrera, lo que moderniza el espacio y facilita la visibilidad y seguridad de quienes transitan por el sector. Estas acciones buscan garantizar un ingreso más seguro y eficiente para vehículos y peatones.

    Impacto en la circulación y desafíos logísticos en la ciudad

    El paso a nivel reconstruido es el único ingreso a la ciudad desde el norte, lo que generó complicaciones durante las obras. Las calles alternativas utilizadas durante los trabajos presentaban problemas de infraestructura, prolongando los plazos de ejecución. Sin embargo, los responsables de la obra aseguran que se respetan los tiempos estimados y que la finalización se dará de manera ordenada y segura.

    La obra de reparación del paso a nivel constituye una mejora clave para la ciudad, ya que facilita la conectividad, moderniza la infraestructura y aporta mayor seguridad para quienes transitan diariamente por esta arteria estratégica.

    La presidenta del Consejo Escolar de Ramallo, Laura Castro, brindó detalles sobre la reciente reunión mantenida con la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, en la que se abordaron distintos ejes vinculados a la infraestructura, la planificación educativa y las prioridades del distrito de cara al inicio del ciclo lectivo.

    Ramallo: el Consejo Escolar presentó su agenda de trabajo y obras para el inicio de clases

