San Pedro: Nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa, la obra ya alcanzó el 60% de ejecución

La obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Dr. Emilio Ruffa alcanzó un 60 por ciento de ejecución y continúa avanzando de acuerdo con los plazos previstos. El dato fue confirmado por el secretario de Obras Públicas del Municipio de San Pedro , Mariano Brañas, tras una inspección técnica realizada en la planta donde se fabrican las estructuras modulares que formarán parte del nuevo complejo sanitario.

El proyecto se desarrolla bajo un sistema de construcción modular industrializada, con la fabricación de los módulos en las instalaciones de la empresa Ecosan. Esta modalidad permite reducir significativamente los tiempos de obra y garantizar mayores estándares de calidad, ya que gran parte del trabajo se realiza en un entorno controlado antes de su montaje definitivo.

Según el informe oficial, la totalidad de los materiales necesarios para completar la obra ya fue adquirida, lo que asegura la continuidad de los trabajos sin riesgos de demoras por falta de insumos. Este punto resulta clave para sostener el ritmo de ejecución y cumplir con el cronograma establecido.

En paralelo a la fabricación de los módulos, en el predio ubicado frente al Hospital Ruffa las cuadrillas técnicas ya finalizaron la construcción de las plateas de hormigón. Estas bases servirán de soporte para el ensamblaje de las estructuras, una etapa que permitirá avanzar rápidamente hacia la instalación definitiva de los consultorios.

La utilización de este método constructivo también tiene como ventaja minimizar el impacto de la obra sobre el funcionamiento cotidiano del hospital, evitando interrupciones en la atención médica y reduciendo molestias tanto para el personal de salud como para los pacientes.

Más capacidad y mejor acceso a la salud pública

La iniciativa cuenta con financiamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y tiene como objetivo central ampliar la capacidad operativa del hospital, además de fortalecer el acceso a la salud pública para los vecinos de la región. Una vez finalizada, la nueva infraestructura permitirá descentralizar la atención ambulatoria y ofrecer espacios modernos y adecuados para diversas especialidades médicas.

Desde el Municipio destacaron que esta obra representa un paso importante en el fortalecimiento del sistema sanitario local, al responder a una demanda creciente de atención y mejorar las condiciones tanto para los profesionales de la salud como para la comunidad que utiliza el hospital.