sábado 07 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa, la obra ya alcanzó el 60% de ejecución

    La construcción de los nuevos consultorios externos del Hospital de San Pedro avanza a buen ritmo y ya superó la mitad de su desarrollo.

    7 de febrero de 2026 - 14:24
    La obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa registra un avance del 60 por ciento.

    La obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa registra un avance del 60 por ciento.

    notisanpedro.info

    La obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Dr. Emilio Ruffa alcanzó un 60 por ciento de ejecución y continúa avanzando de acuerdo con los plazos previstos. El dato fue confirmado por el secretario de Obras Públicas del Municipio de San Pedro, Mariano Brañas, tras una inspección técnica realizada en la planta donde se fabrican las estructuras modulares que formarán parte del nuevo complejo sanitario.

    Lee además
    Una comisión policial cumplió con la orden. En cada una de las unidades habitacionales hay una familia. Son alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños.

    San Pedro: Identificaron a las familias que ocupan las 25 viviendas de Río Tala
    “Ya estoy realizado, lo disfruté muchísimo”, el último banderazo de Dante Bacca en la Vuelta a San Juan.

    El último banderazo de Dante Bacca: el nacido en San Pedro se despide en la Vuelta a San Juan

    Avance de obra y sistema de construcción modular

    El proyecto se desarrolla bajo un sistema de construcción modular industrializada, con la fabricación de los módulos en las instalaciones de la empresa Ecosan. Esta modalidad permite reducir significativamente los tiempos de obra y garantizar mayores estándares de calidad, ya que gran parte del trabajo se realiza en un entorno controlado antes de su montaje definitivo.

    Según el informe oficial, la totalidad de los materiales necesarios para completar la obra ya fue adquirida, lo que asegura la continuidad de los trabajos sin riesgos de demoras por falta de insumos. Este punto resulta clave para sostener el ritmo de ejecución y cumplir con el cronograma establecido.

    Trabajos en el predio del Hospital Ruffa

    En paralelo a la fabricación de los módulos, en el predio ubicado frente al Hospital Ruffa las cuadrillas técnicas ya finalizaron la construcción de las plateas de hormigón. Estas bases servirán de soporte para el ensamblaje de las estructuras, una etapa que permitirá avanzar rápidamente hacia la instalación definitiva de los consultorios.

    La utilización de este método constructivo también tiene como ventaja minimizar el impacto de la obra sobre el funcionamiento cotidiano del hospital, evitando interrupciones en la atención médica y reduciendo molestias tanto para el personal de salud como para los pacientes.

    Más capacidad y mejor acceso a la salud pública

    La iniciativa cuenta con financiamiento del Gobierno de la provincia de Buenos Aires y tiene como objetivo central ampliar la capacidad operativa del hospital, además de fortalecer el acceso a la salud pública para los vecinos de la región. Una vez finalizada, la nueva infraestructura permitirá descentralizar la atención ambulatoria y ofrecer espacios modernos y adecuados para diversas especialidades médicas.

    Desde el Municipio destacaron que esta obra representa un paso importante en el fortalecimiento del sistema sanitario local, al responder a una demanda creciente de atención y mejorar las condiciones tanto para los profesionales de la salud como para la comunidad que utiliza el hospital.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Identificaron a las familias que ocupan las 25 viviendas de Río Tala

    El último banderazo de Dante Bacca: el nacido en San Pedro se despide en la Vuelta a San Juan

    San Pedro: Muestra colectiva de artistas locales inaugura el calendario cultural 2026 en la Casa del SEC

    San Pedro: Suelta de libros en la Biblioteca Popular Rafael Obligado durante el fin de semana

    San Pedro homenajeará a las víctimas del COVID con un festival artístico y una placa en el Vía Crucis

    El Centro de Comercio de San Pedro alertó por la inseguridad y pidió mayor articulación judicial

    El Museo Paleontológico de San Pedro suma medallas y publicidades históricas a su archivo documental

    Gobernador Castro: Se confirmó la grilla definitiva de la 26° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

    San Pedro: Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez fueron convocados a la concentración nacional juvenil de canotaje

    San Pedro: Abrió la inscripción a carreras universitarias en el Polo Universitario

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Una comisión policial cumplió con la orden. En cada una de las unidades habitacionales hay una familia. Son alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños.

    San Pedro: Identificaron a las familias que ocupan las 25 viviendas de Río Tala

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa registra un avance del 60 por ciento.

    San Pedro: Nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa, la obra ya alcanzó el 60% de ejecución
    El programa Fototeca San Nicolás, promovido por Ternium, llevará adelante durante el mes de febrero la segunda edición de “Fototeca va a tu Club”, una acción cultural de verano que invita a clubes, sindicatos, socios y vecinos a participar activamente en la preservación de la memoria histórica de la ciudad.

    Vuelve a San Nicolás "Fototeca va a tu Club", una propuesta de verano para construir memoria colectiva

    Sábado 7 de febrero - Versión PDF

    El Centro Universitario Municipal “José Orlando Gaeto” emitieron un importante comunicado dirigido a los estudiantes inscriptos en carreras, tecnicaturas y licenciaturas universitarias, solicitando la presentación del convenio correspondiente junto con su resolución anexa, debidamente firmados.

    Ramallo: Piden completar documentación en el Centro Universitario Municipal

    Los metalúrgicos realizarán un cese de actividades y una movilización al Congreso, marcando una postura más dura que la CGT frente al proyecto impulsado por el Gobierno.

    San Nicolás: Contra la reforma laboral, la UOM anunció un paro nacional para el miércoles