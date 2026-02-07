sábado 07 de febrero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: Bombero Elegido entrevistó a Nicolás Cava en el cuartel

    El programa visitó el cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro y, con el testimonio de Nicolás Cava, reflejó el compromiso y los desafíos del servicio.

    7 de febrero de 2026 - 18:11
    El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro fue escenario de una nueva entrega del programa Bombero Elegido, una producción dirigida por Santiago Paladini que recorre distintas dotaciones de todo el país para visibilizar la labor comunitaria.

    El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro fue escenario de una nueva entrega del programa "Bombero Elegido", una producción dirigida por Santiago Paladini que recorre distintas dotaciones de todo el país para visibilizar la labor comunitaria.

    Captura de pantalla video "Bombero Elegido"

    El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro fue escenario de una nueva entrega del programa Bombero Elegido, una producción audiovisual que recorre distintas dotaciones del país con el objetivo de visibilizar la tarea solidaria y el rol social que cumplen los voluntarios en cada comunidad.

    Lee además
    La obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa registra un avance del 60 por ciento.

    San Pedro: Nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa, la obra ya alcanzó el 60% de ejecución
    Una comisión policial cumplió con la orden. En cada una de las unidades habitacionales hay una familia. Son alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños.

    San Pedro: Identificaron a las familias que ocupan las 25 viviendas de Río Tala

    Una entrevista que pone en valor la vocación bomberil

    En esta oportunidad, el equipo del programa, dirigido por Santiago Paladini, realizó una entrevista en profundidad al voluntario Nicolás Cava, quien compartió su experiencia dentro de la institución. El diálogo se centró en las vivencias cotidianas que atraviesan quienes eligen formar parte del cuerpo activo, destacando el compromiso permanente que implica estar al servicio de la comunidad ante cada emergencia.

    Durante el encuentro, Cava relató situaciones que marcaron su recorrido como bombero voluntario y reflexionó sobre el significado de la vocación, el compañerismo y la responsabilidad que conlleva integrar una fuerza que cumple un rol clave en la prevención y respuesta ante siniestros.

    Salud mental y desafíos emocionales en los bomberos voluntarios

    Uno de los ejes centrales de la entrevista estuvo vinculado a una temática de creciente relevancia en las fuerzas de seguridad y emergencia: la salud mental. Desde la producción subrayaron la importancia de abordar los procesos emocionales que enfrentan los voluntarios luego de intervenir en situaciones de alto riesgo o impacto, y la necesidad de contar con herramientas para sostener el equilibrio personal.

    El testimonio de Cava aportó una mirada sincera sobre la gestión emocional que exige la actividad, remarcando que el cuidado psicológico es tan importante como la formación técnica para poder desempeñar el rol de manera responsable y sostenida en el tiempo.

    Un testimonio con proyección nacional desde San Pedro

    Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios destacaron que la entrevista permitió generar un espacio de diálogo abierto y reflexivo sobre lo que significa ser bombero voluntario en la actualidad. En tanto, los responsables del programa señalaron que el contenido busca poner en valor la faceta humana de quienes integran las dotaciones a lo largo del país.

    La producción ya se encuentra disponible para su difusión a nivel nacional y apunta a reforzar el reconocimiento social hacia los bomberos voluntarios, no solo por su preparación operativa, sino también por el compromiso personal y comunitario que sostiene su labor diaria.

    Embed - BOMBERO ELEGIDO - EP 3 - ELEGIDO: Nicolás Cava - BV San Pedro , Buenos Aires

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa, la obra ya alcanzó el 60% de ejecución

    San Pedro: Identificaron a las familias que ocupan las 25 viviendas de Río Tala

    El último banderazo de Dante Bacca: el nacido en San Pedro se despide en la Vuelta a San Juan

    San Pedro: Muestra colectiva de artistas locales inaugura el calendario cultural 2026 en la Casa del SEC

    San Pedro: Suelta de libros en la Biblioteca Popular Rafael Obligado durante el fin de semana

    San Pedro homenajeará a las víctimas del COVID con un festival artístico y una placa en el Vía Crucis

    El Centro de Comercio de San Pedro alertó por la inseguridad y pidió mayor articulación judicial

    El Museo Paleontológico de San Pedro suma medallas y publicidades históricas a su archivo documental

    Gobernador Castro: Se confirmó la grilla definitiva de la 26° Fiesta Provincial del Durazno y la Producción

    San Pedro: Gonzalo y Lorenzo Sosa Velásquez fueron convocados a la concentración nacional juvenil de canotaje

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Una comisión policial cumplió con la orden. En cada una de las unidades habitacionales hay una familia. Son alrededor de 60 personas, la mayoría mujeres y niños.

    San Pedro: Identificaron a las familias que ocupan las 25 viviendas de Río Tala

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro fue escenario de una nueva entrega del programa Bombero Elegido, una producción dirigida por Santiago Paladini que recorre distintas dotaciones de todo el país para visibilizar la labor comunitaria. video

    San Pedro: Bombero Elegido entrevistó a Nicolás Cava en el cuartel
    Una convocatoria difundida desde una cuenta reciente de Instagram llamó la atención en San Nicolás: un grupo que se identifica como “antitherians” anunció una movilización para la tarde del martes 10 de febrero, con el objetivo de repudiar la presencia de personas therian en la ciudad.

    San Nicolás: Convocan a una protesta antitherian y, en paralelo, se organiza un encuentro en Plaza Mitre

    Ramallo se suma al programa provincial ReCreo.

    Ramallo se suma al programa provincial ReCreo con tres jornadas recreativas junto al río

    Durante el funeral en Rancagua falló el cajón y el cuerpo cayó al piso.

    Rancagua: falló el cajón y el cuerpo cayó al piso durante un funeral

    La obra de los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa registra un avance del 60 por ciento.

    San Pedro: Nuevos consultorios externos del Hospital Ruffa, la obra ya alcanzó el 60% de ejecución