San Pedro: Bombero Elegido entrevistó a Nicolás Cava en el cuartel

El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro fue escenario de una nueva entrega del programa "Bombero Elegido", una producción dirigida por Santiago Paladini que recorre distintas dotaciones de todo el país para visibilizar la labor comunitaria.

El cuartel de Bomberos Voluntarios de San Pedro fue escenario de una nueva entrega del programa Bombero Elegido, una producción audiovisual que recorre distintas dotaciones del país con el objetivo de visibilizar la tarea solidaria y el rol social que cumplen los voluntarios en cada comunidad .

En esta oportunidad, el equipo del programa, dirigido por Santiago Paladini, realizó una entrevista en profundidad al voluntario Nicolás Cava, quien compartió su experiencia dentro de la institución. El diálogo se centró en las vivencias cotidianas que atraviesan quienes eligen formar parte del cuerpo activo, destacando el compromiso permanente que implica estar al servicio de la comunidad ante cada emergencia.

Durante el encuentro, Cava relató situaciones que marcaron su recorrido como bombero voluntario y reflexionó sobre el significado de la vocación, el compañerismo y la responsabilidad que conlleva integrar una fuerza que cumple un rol clave en la prevención y respuesta ante siniestros.

Uno de los ejes centrales de la entrevista estuvo vinculado a una temática de creciente relevancia en las fuerzas de seguridad y emergencia: la salud mental. Desde la producción subrayaron la importancia de abordar los procesos emocionales que enfrentan los voluntarios luego de intervenir en situaciones de alto riesgo o impacto, y la necesidad de contar con herramientas para sostener el equilibrio personal.

El testimonio de Cava aportó una mirada sincera sobre la gestión emocional que exige la actividad, remarcando que el cuidado psicológico es tan importante como la formación técnica para poder desempeñar el rol de manera responsable y sostenida en el tiempo.

Un testimonio con proyección nacional desde San Pedro

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios destacaron que la entrevista permitió generar un espacio de diálogo abierto y reflexivo sobre lo que significa ser bombero voluntario en la actualidad. En tanto, los responsables del programa señalaron que el contenido busca poner en valor la faceta humana de quienes integran las dotaciones a lo largo del país.

La producción ya se encuentra disponible para su difusión a nivel nacional y apunta a reforzar el reconocimiento social hacia los bomberos voluntarios, no solo por su preparación operativa, sino también por el compromiso personal y comunitario que sostiene su labor diaria.