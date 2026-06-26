San Pedro presentó la Quema del Demonio y un calendario de actividades para impulsar el turismo

El Municipio de San Pedro presentó este jueves una amplia agenda de actividades culturales, turísticas e institucionales que se desarrollarán durante las próximas semanas en diversos espacios de la ciudad y las localidades vecinas.

El Municipio de San Pedro dio a conocer este jueves el cronograma de actividades culturales, turísticas e institucionales que se desarrollará durante las próximas semanas. La programación incluye celebraciones tradicionales, eventos patrios, concursos y ferias que apuntan a promover el turismo de cercanía y acompañar el movimiento económico de la ciudad.

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La agenda comenzará el domingo 28 de junio con la tradicional Fiesta de San Juan y Quema del Demonio , una de las celebraciones más representativas de la comunidad sampedrina. La actividad se realizará desde las 13:00 en la sede de la Agrupación Mallorca San Pedro, ubicada sobre avenida España.

Durante la jornada habrá venta de paella y empanadas mallorquinas, talleres de cocina típica, propuestas para que grandes y chicos confeccionen pequeños demonios, espectáculos de música en vivo y danzas tradicionales. Como cada año, el cierre estará marcado por la simbólica quema del demonio, prevista para las 18:00.

La presentación oficial de la programación tuvo lugar en la Casona de Turismo y fue encabezada por la directora de Turismo, Marcela Cuñer, y el director de Cultura, Roberto González, junto a representantes de instituciones culturales, museos, colectividades y clubes que participan de las distintas actividades.

Actividades por el Día de la Independencia y concurso de vidrieras patrias

Las celebraciones por el 9 de Julio comenzarán en la localidad de Gobernador Castro con el acto protocolar, un desfile institucional y exhibiciones tradicionalistas.

Ese mismo día, a las 17:00, el Museo Histórico "Fray José María Bottaro" inaugurará una muestra artística dedicada a la Patria, integrada por obras de artistas locales que reflejan la identidad y la historia de San Pedro.

El programa continuará los días 10 y 11 de julio con "Calle Patria", una propuesta que se desarrollará en Plaza Constitución desde las 11:00. El evento reunirá espectáculos musicales, presentaciones de danza, puestos gastronómicos, stands institucionales y carros de comida administrados por estudiantes secundarios.

Los equipos competirán por un premio de 100.000 pesos destinado al puesto mejor decorado, mientras que la cantina oficial estará a cargo del Club Paraná.

Además, el municipio lanzó un concurso de vidrieras patrias destinado a comercios de todo el partido. El certamen premiará con 100.000 pesos al local que logre representar de la mejor manera los símbolos nacionales incorporando elementos característicos de la producción regional, como frutas, dulces y referencias al río Paraná. La inscripción permanecerá abierta hasta el 6 de julio.

Ferias, turismo y la esperada Fiesta de la Naranja de Ombligo

La agenda de julio también contempla acciones de promoción fuera del distrito. San Pedro estará presente entre el 9 y el 12 de julio en la reconocida feria Caminos y Sabores, donde contará con espacios destinados a Turismo, Producción y Cultura para difundir los principales atractivos del partido.

Por otra parte, las autoridades confirmaron la realización de la Fiesta de la Naranja de Ombligo, prevista para los días 25 y 26 de julio frente al Palacio Municipal y sobre calle Pellegrini.

Con esta amplia programación, el municipio busca consolidar una agenda sostenida de eventos que incentive las visitas durante el invierno, fortalezca el trabajo conjunto con instituciones locales y genere nuevas oportunidades para comerciantes, emprendedores y prestadores turísticos de San Pedro.