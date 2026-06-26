viernes 26 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro presentó la Quema del Demonio y un calendario de actividades para impulsar el turismo

    San Pedro anunció una agenda cultural y turística para julio con fiestas populares, concursos, ferias y propuestas que buscan fortalecer la identidad local.

    26 de junio de 2026 - 19:00
    El Municipio de San Pedro presentó este jueves una amplia agenda de actividades culturales, turísticas e institucionales que se desarrollarán durante las próximas semanas en diversos espacios de la ciudad y las localidades vecinas.

    El Municipio de San Pedro presentó este jueves una amplia agenda de actividades culturales, turísticas e institucionales que se desarrollarán durante las próximas semanas en diversos espacios de la ciudad y las localidades vecinas.

    noticiasdesanpedro.com.ar

    El Municipio de San Pedro dio a conocer este jueves el cronograma de actividades culturales, turísticas e institucionales que se desarrollará durante las próximas semanas. La programación incluye celebraciones tradicionales, eventos patrios, concursos y ferias que apuntan a promover el turismo de cercanía y acompañar el movimiento económico de la ciudad.

    Lee además
    El paro fue resuelto por los trabajadores nucleados en CICOP luego de una asamblea en la que manifestaron su preocupación por la situación que atraviesa el sistema público de salud en el distrito.

    Nuevo paro de CICOP en San Pedro: habrá atención comunitaria en Villa Depietri
    Mientras analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los responsables del robo de los cables, personal de la Secretaría de Servicios Públicos volvió a trabajar en Parque Novau para que el espacio vuelva a estar iluminado.

    Robaron cables del Parque Novau de San Pedro y el Municipio trabaja para restablecer la iluminación

    Quema del Demonio: la tradicional Fiesta de San Juan abre el calendario

    La agenda comenzará el domingo 28 de junio con la tradicional Fiesta de San Juan y Quema del Demonio, una de las celebraciones más representativas de la comunidad sampedrina. La actividad se realizará desde las 13:00 en la sede de la Agrupación Mallorca San Pedro, ubicada sobre avenida España.

    Durante la jornada habrá venta de paella y empanadas mallorquinas, talleres de cocina típica, propuestas para que grandes y chicos confeccionen pequeños demonios, espectáculos de música en vivo y danzas tradicionales. Como cada año, el cierre estará marcado por la simbólica quema del demonio, prevista para las 18:00.

    La presentación oficial de la programación tuvo lugar en la Casona de Turismo y fue encabezada por la directora de Turismo, Marcela Cuñer, y el director de Cultura, Roberto González, junto a representantes de instituciones culturales, museos, colectividades y clubes que participan de las distintas actividades.

    Actividades por el Día de la Independencia y concurso de vidrieras patrias

    Las celebraciones por el 9 de Julio comenzarán en la localidad de Gobernador Castro con el acto protocolar, un desfile institucional y exhibiciones tradicionalistas.

    Ese mismo día, a las 17:00, el Museo Histórico "Fray José María Bottaro" inaugurará una muestra artística dedicada a la Patria, integrada por obras de artistas locales que reflejan la identidad y la historia de San Pedro.

    El programa continuará los días 10 y 11 de julio con "Calle Patria", una propuesta que se desarrollará en Plaza Constitución desde las 11:00. El evento reunirá espectáculos musicales, presentaciones de danza, puestos gastronómicos, stands institucionales y carros de comida administrados por estudiantes secundarios.

    Los equipos competirán por un premio de 100.000 pesos destinado al puesto mejor decorado, mientras que la cantina oficial estará a cargo del Club Paraná.

    Además, el municipio lanzó un concurso de vidrieras patrias destinado a comercios de todo el partido. El certamen premiará con 100.000 pesos al local que logre representar de la mejor manera los símbolos nacionales incorporando elementos característicos de la producción regional, como frutas, dulces y referencias al río Paraná. La inscripción permanecerá abierta hasta el 6 de julio.

    Ferias, turismo y la esperada Fiesta de la Naranja de Ombligo

    La agenda de julio también contempla acciones de promoción fuera del distrito. San Pedro estará presente entre el 9 y el 12 de julio en la reconocida feria Caminos y Sabores, donde contará con espacios destinados a Turismo, Producción y Cultura para difundir los principales atractivos del partido.

    Por otra parte, las autoridades confirmaron la realización de la Fiesta de la Naranja de Ombligo, prevista para los días 25 y 26 de julio frente al Palacio Municipal y sobre calle Pellegrini.

    Con esta amplia programación, el municipio busca consolidar una agenda sostenida de eventos que incentive las visitas durante el invierno, fortalezca el trabajo conjunto con instituciones locales y genere nuevas oportunidades para comerciantes, emprendedores y prestadores turísticos de San Pedro.

    Temas
    Seguí leyendo

    Nuevo paro de CICOP en San Pedro: habrá atención comunitaria en Villa Depietri

    Robaron cables del Parque Novau de San Pedro y el Municipio trabaja para restablecer la iluminación

    San Pedro: prueban nuevas técnicas para controlar plantas invasoras en la reserva de Vuelta de Obligado

    Las naranjas que en Pergamino nadie junta y que hoy despiertan interés en el mundo

    Vuelco de camión en San Pedro: operan de urgencia al acompañante con graves lesiones

    San Pedro: Caso Marcel González, peritos enfrentados y tensión en la tercera jornada del juicio

    Naranja amarga de San Pedro podría abrir una millonaria oportunidad de exportación a Vietnam

    Buscan proteger la ribera del Riacho San Pedro con una nueva ordenanza ambiental

    San Pedro cierra la recolección urbana de residuos electrónicos y avanza hacia las localidades

    San Pedro confirmó la 21ª edición del Country Music Festival con artistas de todo el mundo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Agustina Anahí Weller y Lautaro Fabián González viajan a Brasil para representar a Salto y al país en una competencia internacional de Taekwondo.

    Salto: Weller y González representarán a la ciudad en el Mega Open de Taekwondo en Brasil

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Murió Ernestina País: la conductora televisiva falleció al ser embestido su auto por un tren en Martínez

    Murió Ernestina País: la conductora televisiva falleció al ser embestido su auto por un tren en Martínez
    El futbolista Franco Coronel, oriundo de Ramallo, fue anunciado oficialmente como nueva incorporación de San Martín de San Juan, institución que disputa el torneo de la Primera Nacional del fútbol argentino.

    Ramallo: Franco Coronel fue anunciado como refuerzo de San Martín de San Juan en la Primera Nacional

    El Municipio de San Pedro presentó este jueves una amplia agenda de actividades culturales, turísticas e institucionales que se desarrollarán durante las próximas semanas en diversos espacios de la ciudad y las localidades vecinas.

    San Pedro presentó la Quema del Demonio y un calendario de actividades para impulsar el turismo

    La ciudad de Zárate ofrecerá este fin de semana las siguientes propuestas para disfrutar en familia.

    Qué hacer en Zárate este fin de semana: música, ferias y actividades para toda la familia

    Las Ferias de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología son encuentros pedagógicos donde se enseña, se aprende y se establecen diálogos con la comunidad educativa. Cada año, la Dirección de Políticas Socioeducativas de la Dirección General de Cultura y Educación organiza estos encuentros como parte del Programa Actividades Científicas Tecnológicas y Educativas.

    Comenzó la Feria de Ciencias en San Nicolás con más de 30 proyectos educativos