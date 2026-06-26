viernes 26 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Robaron cables del Parque Novau de San Pedro y el Municipio trabaja para restablecer la iluminación

    Tras el robo del cableado eléctrico, cuadrillas municipales de San Pedro iniciaron las reparaciones mientras se analizan cámaras de seguridad.

    26 de junio de 2026 - 08:23
    Mientras analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los responsables del robo de los cables, personal de la Secretaría de Servicios Públicos volvió a trabajar en Parque Novau para que el espacio vuelva a estar iluminado.

    Mientras analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los responsables del robo de los cables, personal de la Secretaría de Servicios Públicos volvió a trabajar en Parque Novau para que el espacio vuelva a estar iluminado.

    San Pedro Municipio

    El Municipio de San Pedro comenzó las tareas de reposición del cableado del alumbrado público en el Parque Novau luego del robo de las instalaciones eléctricas. Al mismo tiempo, avanza una investigación para identificar a los autores del hecho mediante el análisis de las cámaras de seguridad.

    Lee además
    La Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, en conjunto con personal de la Subdelegación de Vuelta de Obligado, realiza un control de la higuerilla o mora de papel (Broussonetia papyrifera), que compite con las especies nativas por espacio, luz y nutrientes, dificultando su crecimiento natural.

    San Pedro: prueban nuevas técnicas para controlar plantas invasoras en la reserva de Vuelta de Obligado
    Las naranjas amargas en Pergamino se encuentran en calle Florida (en la imagen en la vereda del Registro Civil) y sobre la avenida Alsina.

    Las naranjas que en Pergamino nadie junta y que hoy despiertan interés en el mundo

    Robaron el cableado del alumbrado en el Parque Novau

    La Secretaría de Servicios Públicos desplegó cuadrillas en el predio para reemplazar los cables sustraídos y recuperar el funcionamiento del sistema de iluminación. El objetivo es restablecer el servicio en el menor tiempo posible para garantizar las condiciones de seguridad de quienes utilizan diariamente este espacio recreativo.

    El robo afectó una parte importante de la infraestructura eléctrica del parque, obligando a una rápida intervención del personal municipal para minimizar el impacto sobre los vecinos.

    Analizan cámaras para identificar a los responsables

    En forma paralela a las tareas de reparación, las autoridades iniciaron un relevamiento de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ubicadas en el sector.

    El análisis del material busca aportar elementos que permitan identificar a los responsables del robo y avanzar con la investigación correspondiente, poniendo las pruebas a disposición de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.

    Piden la colaboración de los vecinos

    Desde el Ejecutivo municipal recordaron la importancia de preservar los espacios públicos destinados al encuentro y la recreación de la comunidad.

    En ese marco, solicitaron la colaboración de los vecinos e invitaron a quienes cuenten con información que pueda resultar útil para esclarecer el hecho a realizar la denuncia correspondiente en las dependencias municipales o en la Comisaría local.

    Las autoridades remarcaron que la participación ciudadana resulta clave para combatir este tipo de delitos, que generan importantes costos económicos y perjudican el uso cotidiano de los espacios públicos por parte de toda la comunidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: prueban nuevas técnicas para controlar plantas invasoras en la reserva de Vuelta de Obligado

    Las naranjas que en Pergamino nadie junta y que hoy despiertan interés en el mundo

    Vuelco de camión en San Pedro: operan de urgencia al acompañante con graves lesiones

    San Pedro: Caso Marcel González, peritos enfrentados y tensión en la tercera jornada del juicio

    Naranja amarga de San Pedro podría abrir una millonaria oportunidad de exportación a Vietnam

    Buscan proteger la ribera del Riacho San Pedro con una nueva ordenanza ambiental

    San Pedro cierra la recolección urbana de residuos electrónicos y avanza hacia las localidades

    San Pedro confirmó la 21ª edición del Country Music Festival con artistas de todo el mundo

    San Pedro: Capacitaron en RCP y primeros auxilios al personal de la Casa de Abrigo "Domingo F. Sarmiento"

    Dolor en San Pedro: una beba falleció y la autopsia confirmó muerte súbita por broncoaspiración

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Podcast del 26 de junio de 2026

    Podcast del 26 de junio de 2026
    Allanamiento de Cibercrimen en Pergamino: un detenido por producir material de abuso sexual infantil

    Allanamiento de Cibercrimen en Pergamino: un detenido por producir material de abuso sexual infantil

    La Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, en conjunto con personal de la Subdelegación de Vuelta de Obligado, realiza un control de la higuerilla o mora de papel (Broussonetia papyrifera), que compite con las especies nativas por espacio, luz y nutrientes, dificultando su crecimiento natural.

    San Pedro: prueban nuevas técnicas para controlar plantas invasoras en la reserva de Vuelta de Obligado

    El Festival de Títeres El Yaguarón llegará a su cierre este sábado 27 de junio con una propuesta especialmente pensada para disfrutar en familia. La obra “Serafina” ofrecerá una historia cargada de imaginación, poesía y emoción en el Auditorio San Nicolás.

    San Nicolás: Festival de Títeres El Yaguarón cierra con "Serafina" y una función especial

    Ruta 188: Cuatro oferentes quedaron fuera y seis continúan en carrera por la futura concesión

    Ruta 188: Cuatro oferentes quedaron fuera y seis continúan en carrera por la futura concesión