Robaron cables del Parque Novau de San Pedro y el Municipio trabaja para restablecer la iluminación

Mientras analizan las cámaras de seguridad de la zona para intentar dar con los responsables del robo de los cables, personal de la Secretaría de Servicios Públicos volvió a trabajar en Parque Novau para que el espacio vuelva a estar iluminado.

El Municipio de San Pedro comenzó las tareas de reposición del cableado del alumbrado público en el Parque Novau luego del robo de las instalaciones eléctricas. Al mismo tiempo, avanza una investigación para identificar a los autores del hecho mediante el análisis de las cámaras de seguridad.

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La Secretaría de Servicios Públicos desplegó cuadrillas en el predio para reemplazar los cables sustraídos y recuperar el funcionamiento del sistema de iluminación. El objetivo es restablecer el servicio en el menor tiempo posible para garantizar las condiciones de seguridad de quienes utilizan diariamente este espacio recreativo.

El robo afectó una parte importante de la infraestructura eléctrica del parque, obligando a una rápida intervención del personal municipal para minimizar el impacto sobre los vecinos.

En forma paralela a las tareas de reparación, las autoridades iniciaron un relevamiento de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad ubicadas en el sector.

El análisis del material busca aportar elementos que permitan identificar a los responsables del robo y avanzar con la investigación correspondiente, poniendo las pruebas a disposición de la Justicia y de las fuerzas de seguridad.

Piden la colaboración de los vecinos

Desde el Ejecutivo municipal recordaron la importancia de preservar los espacios públicos destinados al encuentro y la recreación de la comunidad.

En ese marco, solicitaron la colaboración de los vecinos e invitaron a quienes cuenten con información que pueda resultar útil para esclarecer el hecho a realizar la denuncia correspondiente en las dependencias municipales o en la Comisaría local.

Las autoridades remarcaron que la participación ciudadana resulta clave para combatir este tipo de delitos, que generan importantes costos económicos y perjudican el uso cotidiano de los espacios públicos por parte de toda la comunidad.