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    • San Pedro: prueban nuevas técnicas para controlar plantas invasoras en la reserva de Vuelta de Obligado

    San Pedro busca proteger la biodiversidad del área natural mediante el control de especies exóticas que afectan el desarrollo de la vegetación nativa.

    25 de junio de 2026 - 18:33
    La Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, en conjunto con personal de la Subdelegación de Vuelta de Obligado, realiza un control de la higuerilla o mora de papel (Broussonetia papyrifera), que compite con las especies nativas por espacio, luz y nutrientes, dificultando su crecimiento natural.

    La Dirección de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, en conjunto con personal de la Subdelegación de Vuelta de Obligado, realiza un control de la higuerilla o mora de papel (Broussonetia papyrifera), que compite con las especies nativas por espacio, luz y nutrientes, dificultando su crecimiento natural.

    San Pedro Municipio

    El Municipio puso en marcha una prueba piloto en la Reserva Natural e Histórica de Vuelta de Obligado, partido de San Pedro, con el objetivo de frenar el avance de especies vegetales invasoras. La acción forma parte de un plan de manejo ambiental destinado a preservar la biodiversidad y favorecer la recuperación de la flora autóctona del ecosistema ribereño.

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    Control de especies exóticas en Vuelta de Obligado

    La iniciativa es impulsada por la Dirección de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico, en conjunto con la Delegación de Vuelta de Obligado. Según explicaron desde el área, la expansión de especies exóticas se convirtió en una de las principales amenazas para la conservación del entorno natural protegido.

    La presencia de estas plantas altera el equilibrio ecológico, dificulta la regeneración de la vegetación nativa y compromete la sustentabilidad de los ambientes naturales que caracterizan a la reserva.

    Evaluación de métodos para eliminar la higuerilla

    Durante esta primera etapa, los equipos técnicos trabajan en la evaluación de diferentes estrategias de corte y control biológico de la higuerilla, también conocida como mora de papel (Broussonetia papyrifera).

    Se trata de una especie invasora que compite de manera agresiva con las plantas autóctonas por recursos esenciales como la luz solar, el espacio físico y los nutrientes presentes en el suelo. Como consecuencia, limita el crecimiento y desarrollo natural del bosque nativo.

    Desde el municipio aclararon que los movimientos de suelo y las tareas que actualmente se observan dentro del predio responden exclusivamente a acciones planificadas bajo los protocolos de manejo de áreas naturales protegidas.

    Monitoreo y restauración ambiental de la reserva

    Una vez finalizada la fase experimental, los especialistas llevarán adelante un seguimiento detallado para evaluar los resultados obtenidos. El monitoreo permitirá identificar cuáles son las técnicas más eficaces para aplicar en futuras intervenciones de mayor escala.

    Las autoridades señalaron que el objetivo final es reducir el impacto de las especies invasoras y favorecer el rebrote, la supervivencia y el fortalecimiento de las especies nativas que forman parte del patrimonio natural de Vuelta de Obligado.

    Los datos obtenidos durante esta experiencia servirán además como base para futuras campañas de restauración ecológica y conservación ambiental dentro de uno de los espacios naturales e históricos más importantes de la región.

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