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    • San Pedro cierra la recolección urbana de residuos electrónicos y avanza hacia las localidades

    La campaña de recepción de aparatos electrónicos finaliza su etapa en la ciudad de San Pedro y continuará durante julio en distintas localidades del partido.

    24 de junio de 2026 - 08:15
    En el marco de las políticas de sustentabilidad urbana y economía circular, la Dirección de Ambiente de San Pedro llevará a cabo la última jornada de recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el área urbana de la ciudad, antes de descentralizar las tareas operativas y trasladar el cronograma de recolección hacia las diferentes localidades del partido.

    En el marco de las políticas de sustentabilidad urbana y economía circular, la Dirección de Ambiente de San Pedro llevará a cabo la última jornada de recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el área urbana de la ciudad, antes de descentralizar las tareas operativas y trasladar el cronograma de recolección hacia las diferentes localidades del partido.

    notisanpedro.info

    El Municipio de San Pedro realizará este miércoles la última jornada de recepción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en el área urbana. La iniciativa forma parte de las políticas de sustentabilidad y economía circular impulsadas por la Dirección de Ambiente, que luego trasladará el operativo a las localidades del distrito.

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    Dónde será la última jornada de recolección urbana

    El dispositivo de recepción domiciliaria funcionará este miércoles entre las 10:00 y las 16:00 horas en el barrio San Javier. El punto de encuentro estará ubicado en la intersección de las calles Oliveira Cezar y Humanes, donde los vecinos podrán acercar distintos elementos tecnológicos en desuso para su correcta disposición.

    La actividad marcará el cierre de la etapa urbana del programa, que busca reducir el impacto ambiental generado por los residuos electrónicos y promover su reutilización mediante procesos especializados.

    Más de 1.650 kilos de residuos electrónicos recuperados

    Según informaron desde la Dirección de Ambiente, hasta el momento la campaña permitió recolectar 1.650 kilogramos de residuos tecnológicos. Todo el material recuperado fue derivado a la Cooperativa de Trabajo TecnoRAEE, dedicada al tratamiento de este tipo de desechos.

    En la planta se realizan tareas de desguace, clasificación y recuperación de materiales como cobre, aluminio y plásticos, además del reacondicionamiento de equipos que pueden volver a ser utilizados, fortaleciendo así los principios de la economía circular.

    Qué residuos se reciben y cuál es el cronograma en las localidades

    La campaña acepta computadoras, monitores, teclados, mouses, impresoras, teléfonos celulares, televisores, reproductores de video y pequeños electrodomésticos. En cambio, no se reciben pilas sueltas, baterías vehiculares, cartuchos de tóner aislados, tubos fluorescentes, lámparas de bajo consumo ni electrodomésticos de gran tamaño como heladeras o lavarropas.

    Tras concluir las actividades en la ciudad cabecera, el cronograma continuará el 30 de junio en Gobernador Castro. Luego seguirá el 2 de julio en Río Tala, el 7 de julio en Santa Lucía y Pueblo Doyle, mientras que el cierre definitivo de la campaña está previsto para el 14 de julio en Vuelta de Obligado.

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