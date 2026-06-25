Las naranjas que en Pergamino nadie junta y que hoy despiertan interés en el mundo

Las naranjas amargas en Pergamino se encuentran en calle Florida (en la imagen en la vereda del Registro Civil) y sobre la avenida Alsina.

A veces, una noticia lejana sirve para mirar de otra manera lo que estuvo siempre cerca. Eso ocurrió en los últimos días con una curiosa búsqueda iniciada en San Pedro, donde docentes e investigadores salieron a recolectar pequeñas “bolillitas” de naranja amarga para enviar muestras urgentes a Vietnam. El objetivo es analizar si esos frutos poseen el porcentaje necesario de hesperidina, un compuesto de interés para la industria medicinal, cosmética y de suplementos. (ver nota en laopinionline)

La novedad, que parece combinar ciencia, comercio exterior y una buena cuota de azar, tiene también una lectura pergaminense. Porque en nuestra ciudad, aunque muchas veces pasen inadvertidos, también existen ejemplares de naranja amarga integrados al arbolado público. No forman un paisaje tan visible como el de otras ciudades, pero están. Y para muchos vecinos son parte silenciosa de la memoria urbana.

En Pergamino pueden encontrarse, entre otros puntos, sobre avenida Alsina, entre Sarmiento y Alberti, y en calle Florida, entre San Nicolás y 25 de Mayo. Allí, en determinadas épocas del año, los árboles ofrecen esa postal particular de frutos anaranjados que nadie cosecha, que algunos reconocen por su perfume intenso y que otros apenas esquivan cuando caen sobre la vereda.

Durante años, la naranja amarga fue vista más como una presencia ornamental que como un recurso aprovechable. Sus frutos no suelen consumirse como los de la naranja dulce, justamente por su sabor ácido y amargo. Sin embargo, en distintas partes del mundo se la utiliza para elaborar mermeladas, licores, aceites esenciales, infusiones, perfumes, productos cosméticos y derivados con aplicaciones medicinales.

La historia de San Pedro abrió una puerta inesperada. Allí, el interés llegó desde una planta de procesamiento farmacéutico radicada en Vietnam, vinculada a capitales chinos, que busca evaluar la posibilidad de abastecerse con naranja amarga argentina para extraer hesperidina. Para eso solicitaron muestras de frutos verdes, de entre 1,5 y 2 centímetros, en una etapa temprana de desarrollo.

El caso tiene un componente atractivo porque nació en una escuela técnica, a partir del trabajo de un profesor de química y sus alumnos. Es decir, no surgió de un gran laboratorio ni de una empresa exportadora, sino de una mirada atenta sobre un recurso urbano que estaba a la vista de todos.

Y allí aparece la pregunta local: ¿podría Pergamino sumarse a una experiencia de ese tipo? Tal vez no como proveedor inmediato ni con escala comercial, pero sí como parte de una conversación más amplia sobre el valor del arbolado urbano, la biodiversidad de nuestras calles y el potencial de especies que muchas veces se consideran simplemente decorativas.

Naranja amarga

La presencia de naranjas amargas en la ciudad también invita a pensar en el conocimiento que guardan los vecinos. Hay quienes todavía recuerdan recetas caseras, usos tradicionales de las cáscaras, preparados familiares, dulces o infusiones. Para otros, esos árboles son apenas una rareza del paisaje céntrico. Pero la noticia de San Pedro demuestra que incluso lo cotidiano puede adquirir un nuevo significado cuando la ciencia y la innovación lo miran con otros ojos.

En tiempos en que se habla cada vez más de bioeconomía, aprovechamiento sustentable y agregado de valor, estos árboles urbanos permiten una reflexión sencilla: no todo recurso productivo nace en un campo sembrado ni en una planta industrial. A veces también puede estar en una vereda, formando parte del patrimonio verde de una ciudad.

Por supuesto, cualquier posible aprovechamiento debería realizarse con criterios técnicos, cuidado del arbolado público y coordinación institucional. No se trata de salir a recolectar sin control ni de imaginar negocios instantáneos donde apenas hay una oportunidad incipiente. Pero sí de reconocer que Pergamino también tiene pequeñas historias naturales que pueden conectarse con discusiones globales.

Al mundo

Lo que hoy ocurre en San Pedro tal vez no derive en una exportación masiva. O tal vez sí. Eso dependerá de los análisis, de la calidad del fruto, de la escala disponible y de la viabilidad comercial. Pero más allá del resultado, la noticia ya dejó una enseñanza: una planta que durante años fue parte del paisaje puede transformarse en objeto de estudio, en oportunidad educativa y en posible insumo para industrias de alto valor.

En Pergamino, las naranjas amargas de Alsina y de Florida siguen allí, como siempre. Quizás ahora, después de esta historia, algún vecino las mire distinto al pasar. Ya no sólo como un árbol más de la vereda, sino como una pequeña señal de que la ciudad también guarda recursos, memorias y posibilidades donde menos se las espera.