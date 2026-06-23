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    • San Pedro confirmó la 21ª edición del Country Music Festival con artistas de todo el mundo

    Del 25 al 27 de septiembre, San Pedro recibirá a músicos de América y Europa en el festival de música country más importante de Sudamérica.

    23 de junio de 2026 - 19:20
    Presentaron de manera oficial la 21ª edición del San Pedro Country Music Festival, el evento de música country más importante de Sudamérica, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Paseo Público Municipal con entrada libre y gratuita.

    Presentaron de manera oficial la 21ª edición del San Pedro Country Music Festival, el evento de música country más importante de Sudamérica, que se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Paseo Público Municipal con entrada libre y gratuita.

    unoarrecifes.com

    La ciudad de San Pedro se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos culturales más emblemáticos. Autoridades municipales y organizadores confirmaron la realización del 21º San Pedro Country Music Festival, que se desarrollará del 25 al 27 de septiembre en el Paseo Público Municipal, con entrada libre y gratuita y una destacada participación de artistas nacionales e internacionales.

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    La presentación oficial del festival se realizó en la Casona de Turismo y contó con la presencia del intendente Cecilio Salazar, el creador y organizador del encuentro Gustavo Laurino, integrantes del gabinete municipal y representantes del Independencia Fútbol Club, entidad que acompaña la organización del evento.

    Con más de dos décadas de trayectoria, el San Pedro Country Music Festival se consolidó como el encuentro de música country más importante de Sudamérica, convocando cada año a miles de visitantes y artistas de distintos puntos del continente.

    Además de los espectáculos musicales, durante las tres jornadas se desarrollará la sexta edición del Encuentro Nacional de Line Dance “All Together”, una propuesta que reúne a agrupaciones de baile de todo el país y que se convirtió en uno de los atractivos centrales del festival.

    Artistas internacionales de Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile y Austria

    Uno de los aspectos más destacados de la edición 2026 será su fuerte perfil internacional. La organización confirmó la presencia de músicos y bandas provenientes de diversos países, lo que le otorgará al festival una marcada diversidad artística.

    Entre los artistas extranjeros anunciados figuran Morgan Myles, Mark Mackay, Hobo Cane y Savannah Rae, todos provenientes de Estados Unidos. También participarán Mistysa (Canadá/Chile), Cat Lion (Austria), Adoração Country y Countruck Band (Brasil), además de numerosas agrupaciones y solistas de Chile, Uruguay y Brasil.

    La presencia de referentes internacionales permitirá al público disfrutar de diferentes estilos vinculados al country, bluegrass, folk, rockabilly y géneros afines, ampliando la propuesta musical que caracteriza al encuentro sampedrino.

    Una extensa programación con figuras nacionales y actividades para toda la familia

    La grilla también contará con reconocidos exponentes argentinos que mantienen una estrecha relación con el festival. Entre ellos se destacan Billy La Rocka, Yulie Ruth y Las Ruedas del Sur, Fernando Goin, Gabriel Gratzer y Rebeca Caldera.

    A estos nombres se sumarán decenas de bandas y solistas de distintos puntos del país, conformando una programación que se extenderá durante todo el fin de semana y que incluirá propuestas para públicos de todas las edades.

    Desde la organización informaron que el cronograma definitivo con horarios y distribución de los espectáculos será publicado el 1º de agosto. En tanto, la convocatoria para participar de la feria oficial del predio se abrirá el 1º de septiembre.

    Con entrada gratuita y una oferta artística de nivel internacional, la edición 2026 del San Pedro Country Music Festival buscará reafirmar su lugar como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la región, consolidando a la ciudad bonaerense como un punto de referencia para los amantes de la música country en toda Sudamérica.

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