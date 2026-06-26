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    • Salto: Weller y González representarán a la ciudad en el Mega Open de Taekwondo en Brasil

    Los atletas de Salto competirán en Brasil del 3 al 5 de julio en el 27° Mega Open Internacional de Taekwondo.

    26 de junio de 2026 - 10:40
    Agustina Anahí Weller y Lautaro Fabián González viajan a Brasil para representar a Salto y al país en una competencia internacional de Taekwondo.

    Agustina Anahí Weller y Lautaro Fabián González viajan a Brasil para representar a Salto y al país en una competencia internacional de Taekwondo.

    saltociudad.com.ar

    Agustina Anahí Weller y Lautaro Fabián González viajarán a Brasil para representar a la ciudad de Salto y a la Argentina en uno de los torneos más importantes del taekwondo internacional. Ambos deportistas llegan a esta instancia tras un intenso proceso de preparación en el taller municipal, bajo la dirección del profesor Carlos Zapata, con el objetivo de competir al más alto nivel continental.

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    Los atletas formaron parte de los entrenamientos del taller municipal de taekwondo, un espacio de formación deportiva que viene consolidándose en la ciudad como semillero de talentos. Bajo la guía del profesor Carlos Zapata, Weller y González realizaron una preparación específica orientada a competencias de alto rendimiento, enfocándose en técnica, resistencia física y estrategia de combate.

    El trabajo constante en el ámbito local permitió que ambos deportistas evolucionaran en su rendimiento y alcanzaran la proyección necesaria para integrar una competencia internacional de estas características.

    El Mega Open International Taekwondo Championship en Brasil

    El desafío se concretará del 3 al 5 de julio en el 27° Mega Open International Taekwondo Championship, que se desarrollará en el Centreventos Governador Luiz Henrique da Silveira, en la ciudad de Itajaí, estado de Santa Catarina.

    Se trata de un torneo de relevancia continental que reúne a atletas de toda América Latina y que año tras año se consolida como una de las citas más importantes del circuito. En esta edición participarán delegaciones de Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, México, Bolivia y Colombia, entre otros países, lo que eleva el nivel competitivo de la competencia.

    Salto en el plano internacional del taekwondo

    La participación de Weller y González representa un nuevo paso para el deporte de Salto en el plano internacional, consolidando el crecimiento de las disciplinas de combate en la región. Para los jóvenes atletas, esta experiencia no solo implica competir, sino también adquirir rodaje internacional y medirse con los mejores exponentes del continente.

    Desde la delegación local destacan la importancia de estas oportunidades, que permiten posicionar a Salto en escenarios deportivos de alto nivel y fomentar el desarrollo de nuevos talentos que continúan surgiendo del ámbito municipal.

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